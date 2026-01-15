Eliminación de impuestos: cómo impactará en el precio de iPhones y otros celulares

Desde este jueves entra en vigor la segunda fase de la reducción de impuestos para celulares importados: el arancel que hasta ahora era del 8% pasará a 0%. Esta medida completa un proceso iniciado en 2025, cuando la carga se había reducido del 16% al 8% junto con una rebaja de impuestos internos.
La iniciativa busca acercar los precios locales a los valores internacionales, aunque la efectividad del beneficio dependerá de múltiples factores, como los costos logísticos y el contexto del mercado.
Si bien la rebaja arancelaria es real, los teléfonos que ya están en los puntos de venta no reflejarán el cambio de manera inmediata. Los fabricantes destacan que esos equipos fueron adquiridos hace meses y que los ajustes se aplicarán gradualmente.
Además, el arancel es solo uno de los componentes del costo total de los equipos producidos localmente en Tierra del Fuego, donde marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Tecno concentran la mayoría de las ventas nacionales, mientras que otras empresas combinan producción local con importación y algunas, como Apple y Huawei, dependen completamente de los envíos desde el exterior.
Impacto enpreciosycompetencia
La eliminación de impuestos no implica una baja directa y proporcional en el precio final, como aclararon los fabricantes: el efecto puede representar hasta un 10% adicional a la reducción previa del 17%, pero no necesariamente un 35% o 40% como circuló en algunos medios.
La medida busca reducir la brecha con países vecinos.
Otros factores, como la presión sobre los precios internacionales de memorias DRAM y NAND impulsadas por la demanda de inteligencia artificial, también pueden limitar la caída de los valores al consumidor.
Por otro lado, algunas compañías podrían ampliar su oferta aprovechando la medida, incorporando modelos de gama media o baja que antes se importaban únicamente en la versión tope de gama. Para los equipos 100% importados, la rebaja es más directa.
En el caso del iPhone, la eliminación del arancel se traduce casi inmediatamente en una reducción de costos, mientras que Huawei planea relanzar su presencia con equipos de alta gama y asegura que asumió el impuesto de manera anticipada para trasladar la ventaja al consumidor.
Producciónlocal ydesafíos
La fabricación en Tierra del Fuego continúa siendo competitiva frente a la importación: producir localmente sigue siendo más barato que traer equipos desde el exterior. Las compañías sostienen que la estructura productiva está optimizada, con acuerdos, escala y eficiencia acumulada, y que la baja de aranceles no altera esa ecuación.
Apple y Huawei trasladan la rebaja al consumidor.
La reducción de impuestos internos también favorece a la producción nacional, con un trato preferencial que va del 9,5% al 0%, frente al 19% al 9,5% en importados. Desde la industria se señala que la principal amenaza no son los importadores legales, sino el ingreso irregular de equipos por canales no oficiales.
En ese contexto, la eliminación del arancel podría contribuir a una mayor oferta formal y a una ligera reducción de precios, aunque el efecto se verá de manera gradual según la reposición de stock. También se espera que la brecha con los precios de países vecinos, como Chile, se reduzca, acercando el mercado local a referencias internacionales.