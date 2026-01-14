Caputo y Adorni prometen "mejores precios" en celulares tras la eliminación de aranceles

Desde este jueves la importación de celulares tendrá arancel 0% y las primeras líneas del Gobierno salieron a defender la medida como parte del programa económico, ante la discusión por el impacto en la industria local.
El Gobierno confirmó que desde este jueves 15 de enero los aranceles de importación para teléfonos celulares pasarán a 0%. El ministro de Economía habló de “mayor oferta” y una baja de precios desde mayo; el Jefe de Gabinete lo enmarcó en “menos impuestos, más competencia”.
La eliminación del tributo fue defendida en las últimas horas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, con eje en que la competencia traerá aparejada más oferta y mejores precios en dispositivos móviles.
La medida comenzará a regir el 15 de enero, en el marco del Decreto 333/2025, que ya había establecido una reducción progresiva.
Hasta ahora, los celulares importados tributaban un arancel del 8%, que antes había sido del 16%. Con el esquema que estableció el Gobierno, la alícuota queda en 0%.
Caputo resumió que la eliminación del arancel “permitirá mayor oferta y precios más competitivos” en el mercado tecnológico. Y lo enmarcó como parte del rumbo fiscal del oficialismo: “Es un nuevo paso en la eliminación de impuestos”.
El titular de Hacienda puso el foco en el efecto sobre los valores finales. Afirmó que la reducción de aranceles traerá “mayor oferta y precios más competitivos”, y señaló que el proceso ya venía teniendo impacto desde que se inició la reducción.
“Desde mayo de 2025, cuando comenzó la reducción de aranceles, los precios de celulares bajaron entre 25% y 35% en distintas marcas y modelos. El Decreto 333/2025 ya había reducido los aranceles del 16% al 8%, y ahora avanzamos con su eliminación total”, sostuvo el ministro.
En esa misma línea, remarcó que la decisión responde al “compromiso” de bajar impuestos y “facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”. Y agregó un dato que busca justificar el golpe de timón: la quita apunta a comprimir una brecha que, según planteó, en modelos de alta gama “supera el 100% del valor del producto en el exterior”.
En paralelo, Adorni eligió el formato redes, con tono de sello oficial y guiño emocional: “A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, posteó.
El Jefe de Gabinete destacó que la eliminación del arancel “comenzará a regir mañana” y lo vendió como un resultado directo del credo libertario: menos Estado en el precio, más competencia en góndola. “Mejores precios para todos”, dijo al celebrar el 0%.
Según estimaciones, la eliminación del arancel podría generar una baja de precios de entre 10% y 30%, dependiendo del modelo, la marca y la velocidad con la que las empresas importadoras actualicen listas.
Sin embargo, en la lectura del sector aparecen matices. Se advierte que el efecto no sería automático debido a que hay stocks armados con costos anteriores y la logística de importación lleva tiempos que no se acomodan por decreto. A eso se suma que la inflación y la evolución del tipo de cambio pueden influir en el resultado final.
Mientras el Gobierno resalta los efectos de la apertura comercial, la decisión generó inquietud en la industria nacional, en particular en Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la producción de celulares ensamblados localmente.
Cámaras empresarias y sindicatos de la región patagónica advirtieron que la quita de aranceles pone en riesgo la competitividad de la producción local y amenaza con una caída en el empleo. Plantean que, sin una política de protección o de reconversión industrial, el país podría volverse más dependiente de la importación.
El Gobierno, en tanto, optó por destacar la apertura como parte de la competencia necesaria para actualizar el stock y abaratar sus costos. En esa línea, el decreto sostiene que la decisión “mejorará las condiciones de oferta”, “reducirá los precios de mercado” y “facilitará” el acceso de los consumidores, “promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.