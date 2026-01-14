Apertura comercial

Caputo y Adorni prometen "mejores precios" en celulares tras la eliminación de aranceles

El Gobierno confirmó que desde este jueves 15 de enero los aranceles de importación para teléfonos celulares pasarán a 0%. El ministro de Economía habló de “mayor oferta” y una baja de precios desde mayo; el Jefe de Gabinete lo enmarcó en “menos impuestos, más competencia”.