Mercado automotor

La venta de autos 0 km tuvo su mejor año desde 2018 y una pickup volvió a liderar el ranking

El mercado automotor cerró 2025 con números históricos: más de 612 mil vehículos 0 km patentados y un crecimiento interanual cercano al 50%. En una definición ajustada, la Toyota Hilux se quedó con el primer puesto del ranking anual.