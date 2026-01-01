La venta de autos 0 km tuvo su mejor año desde 2018 y una pickup volvió a liderar el ranking
El mercado automotor cerró 2025 con números históricos: más de 612 mil vehículos 0 km patentados y un crecimiento interanual cercano al 50%. En una definición ajustada, la Toyota Hilux se quedó con el primer puesto del ranking anual.
La Toyota Hilux volvió a ser el modelo más vendido del año y lideró el ranking 2025.
La venta de autos 0 km en Argentina registró en 2025 su mejor desempeño de los últimos siete años. Con 612.178 unidades patentadas, el sector alcanzó su mayor volumen desde 2018 y dejó atrás un 2024 marcado por la retracción del consumo y la escasez de oferta.
El crecimiento interanual fue cercano al 50%, teniendo en cuenta que el año anterior se habían comercializado unas 414.200 unidades. El repunte estuvo impulsado por una combinación de factores económicos, impositivos y financieros que dinamizaron la demanda.
Entre los principales motores del crecimiento se destacó la eliminación de la primera escala del impuesto interno, la exención de aranceles para vehículos híbridos y eléctricos, y las líneas de crédito a tasa 0 ofrecidas por varias automotrices.
A esto se sumó una mayor disponibilidad de unidades y una oferta cada vez más amplia de modelos y marcas. Durante el segundo semestre, el cupo para vehículos electrificados facilitó el desembarco de nuevas automotrices, principalmente de origen chino.
Una de las novedades del año fue la llegada y expansión de BYD, el gigante asiático que se instaló como filial en octubre y aceleró la apertura de concesionarios en distintos puntos del país, ampliando la competencia en el segmento.
El cierre del año y las expectativas
Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), solo en diciembre se patentaron 23.997 vehículos, lo que representó una suba interanual del 10,3% respecto de las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024.
Sin embargo, al comparar con noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos, diciembre mostró una baja del 32,3%, atribuida a factores estacionales y al cierre del calendario comercial.
“El 2025 fue un año de gran intensidad, con un muy buen primer semestre y una segunda mitad atravesada por cuestiones electorales y movimientos económicos”, explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA.
Desde el sector proyectan un 2026 aún más favorable, con estimaciones que alcanzan las 700.000 unidades. “La macroeconomía muestra signos concretos de recuperación y eso puede potenciar aún más el mercado”, agregó Beato.
Las concesionarias cerraron el año con cifras récord y mayores niveles de stock.
La vuelta de un viejo campeón
La gran sorpresa del año fue el liderazgo de la Toyota Hilux, que se consagró como el modelo más vendido de 2025, un título que no obtenía desde 2020. La pickup nacional cerró el año con 30.768 unidades patentadas.
Hasta noviembre, la Hilux se ubicaba en el tercer puesto del ranking general, detrás del Toyota Yaris y el Fiat Cronos. Sin embargo, en diciembre logró 1.805 patentamientos, más del doble que sus competidores directos.
El Toyota Yaris finalizó el año con 30.150 unidades, mientras que el Fiat Cronos quedó tercero con 29.905. La caída del Yaris en los últimos meses estuvo vinculada al temporal que afectó la planta brasileña de Porto Feliz, clave para su producción regional.
El mercado automotor proyecta superar las 700 mil unidades patentadas en 2026.
En el ranking anual también se destacaron modelos como el Peugeot 208, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, consolidando el buen desempeño de los segmentos compactos y de pickups.
Por marcas, Toyota fue nuevamente la líder del mercado por quinto año consecutivo, con 97.081 unidades vendidas. La siguieron Volkswagen, con 94.436, y Fiat, con 74.752.
El top ten de marcas se completó con Renault, Peugeot, Ford, Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan, en un año marcado por la recuperación del consumo y la ampliación de la oferta.