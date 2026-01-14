Mientras el dólar está planchado

La inflación acumula siete meses en alza; Milei prometió una “fuerte baja” en agosto

El tipo de cambio plantea interrogantes si el índice de precios no cede. La “explicación técnica” del presidente. Las divisas que entren serán decisivas; dependen de los commodities, las reformas estructurales y lo que queda del cepo a las empresas.