Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Avanza la campaña gruesa mientras la cebada consolida la mejor producción de los últimos 10 años

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó el cierre de la cosecha de cebada 2025/26 con un incremento de 100.000 toneladas respecto de la última estimación, consolidando la mejor campaña de la última década, mientras avanzan la soja, el maíz y el girasol bajo un escenario climático dispar.