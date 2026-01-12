Avanza la campaña gruesa mientras la cebada consolida la mejor producción de los últimos 10 años

El último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirmó el final de la cosecha de cebada correspondiente a la campaña 2025/26, con un resultado destacado tanto en rindes como en volumen de producción.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó el cierre de la cosecha de cebada 2025/26 con un incremento de 100.000 toneladas respecto de la última estimación, consolidando la mejor campaña de la última década, mientras avanzan la soja, el maíz y el girasol bajo un escenario climático dispar.
Gracias a mejores rendimientos registrados en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, la producción total se incrementó en 100.000 toneladas y alcanzó las 5,4 millones de toneladas, el mayor volumen de los últimos diez años.
El rinde promedio nacional se ubicó en 46,6 quintales por hectárea, un 19% superior al de la campaña anterior y un 14% por encima del promedio de los últimos cinco años. Si bien aún restan algunos lotes por recolectar en el centro y sur bonaerense, estos no modifican la estimación final, lo que permite dar por concluida la campaña con números históricos.
Mientras tanto, el resto de los cultivos muestra avances desiguales, condicionados por la disponibilidad de humedad en distintas regiones del país.
La siembra de soja alcanzó el 88,3% del área nacional, tras un progreso intersemanal de 6,3 puntos porcentuales. Las labores se concentran principalmente en el norte del área agrícola, donde los excesos hídricos continúan generando demoras.
El 85% de la superficie implantada presenta una condición hídrica Óptima o Adecuada. En el caso de la soja de primera, el 10% de los lotes ya inició la etapa de plena floración (R2), por lo que las próximas precipitaciones serán clave para atravesar el período crítico. En paralelo, la soja de segunda cubre el 84% de la intención y transita estadios vegetativos.
La siembra de maíz con destino a grano avanzó al 89,1% del área proyectada, aunque mantiene una demora interanual de 3,2 puntos porcentuales. A nivel nacional, el maíz temprano continúa su desarrollo, con el 68,8% del área atravesando el período crítico (VT–R1). En el Centro-Este de Entre Ríos, el 27% de los lotes ya alcanzó la madurez fisiológica.
En cuanto al maíz tardío, la siembra se acerca a su final y los cultivos implantados transitan los primeros estadios bajo condiciones generales adecuadas. No obstante, la falta de precipitaciones en el Norte de La Pampa y el Oeste de Buenos Aires comienza a reflejarse en un deterioro de la condición hídrica de los lotes.
La cosecha de girasol avanzó al 11,1% del área apta, con el inicio de las labores en la provincia de Entre Ríos. El rinde promedio nacional se ubica en 22,7 qq/Ha, superando los valores históricos para esta época del año.
Sin embargo, la escasez de lluvias redujo el área bajo condición hídrica Adecuada/Óptima, lo que genera preocupación en los lotes que transitan etapas reproductivas y demandan altos niveles de humedad.
Por su parte, la cosecha de trigo alcanzó el 98,5% del área apta y entra en su tramo final. Los rindes continúan mostrando una marcada variabilidad regional, con valores que oscilan entre 25 y 60 qq/Ha, y un promedio nacional de 43,4 qq/Ha. El volumen final de producción quedará definido por los resultados de las últimas zonas aún pendientes de recolección.