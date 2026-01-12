Encuesta REM 2025

Plagas en foco: 8 de cada 10 productores detectaron daños por lepidópteros en maíces Bt

La Encuesta Nacional 2025 de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid reveló que, durante la campaña 2024/25, el 82% de los productores detectó daños por lepidópteros en maíces Bt, en un contexto de alta adopción de biotecnologías, mayor presión de resistencias y creciente diversificación de estrategias de control.