Ingresaron 4,9 Mt de granos a los puertos del Gran Rosario, el tercer volumen más alto en la historia
La descarga de trigo y soja llevó el ingreso de camiones a plantas y puertos del Gran Rosario a registrar el segundo volumen más alto en dos décadas. La logística de maíz, en cambio, quedó rezagada en vísperas de una campaña histórica abultando el carry.
El ingreso de camiones para la descarga de granos en puertos y plantas del Gran Rosario cerró diciembre con el tercer registro más alto de la historia y el segundo mayor de las últimas dos décadas. Este fuerte movimiento estuvo explicado principalmente por la logística de trigo y soja, en un contexto de elevada oferta y demanda externa activa.
En el caso del trigo, la combinación de una cosecha histórica y la alta competitividad del cereal argentino en el mercado FOB internacional impulsó una absorción externa récord para un mes de diciembre.
Durante el último mes del año se descargaron 2,5 millones de toneladas de trigo, un volumen 2,3 veces superior al registrado en diciembre de 2024 y casi el triple del promedio de la última década para ese período.
La soja también mostró un comportamiento atípico, con descargas por 1,8 millones de toneladas, el mayor volumen para un diciembre desde 2005. Este influjo respondió a la demanda externa de aceite y derivados, sumado a embarques de poroto hacia China, un factor que perdería relevancia en los próximos meses dado que ya se completaron la mayoría de los envíos programados.
Maíz: exportaciones por debajo de lo esperado y stocks en máximos
En contraste, las exportaciones de maíz no lograron despegar en el tramo final de la campaña comercial. Según datos de la agencia marítima NABSA, en diciembre se embarcaron 1,1 millones de toneladas, un 55% menos que en el mismo mes del año anterior. De este modo, entre marzo y diciembre de 2025 se despacharon 25,9 millones de toneladas, un 16% por debajo del promedio de los últimos cinco años.
Esta dinámica está alineada con el ritmo de comercialización interna. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se comercializaron 33,6 millones de toneladas de maíz de la campaña 2024/25, siete millones menos que a igual fecha del ciclo previo. Aún resta vender cerca del 20% de la cosecha.
Ante este escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario revisó a la baja la proyección de exportaciones totales de maíz a 30 millones de toneladas. Con un consumo interno récord, los stocks finales se estiman en 6,6 millones de toneladas, máximos históricos, lo que incrementa la presión de oferta de cara a una nueva campaña.
El trigo se recupera en el mercado local
Tras tocar un piso histórico a fines de noviembre, el precio del trigo mostró una recuperación sostenida en el mercado interno. Ajustado por inflación, el valor pizarra alcanza actualmente los $263.700 por tonelada, impulsado por el fuerte interés comprador del mercado externo.
Diciembre marcó las mayores exportaciones de trigo del siglo, con embarques por 2,5 millones de toneladas, duplicando el promedio de los últimos cinco años.
La competitividad del cereal argentino despertó un marcado interés en el sudeste asiático, principal destino del mes. No obstante, la merma en los niveles de proteína del grano impacta en los precios FOB, con diferencias de hasta el 11% según calidad.
Soja: el aceite sostiene los precios industriales
La siembra de soja se encuentra prácticamente finalizada, con el 92% del área implantada y una producción estimada en 47 millones de toneladas para la campaña 2025/26. En materia de precios, la dinámica internacional continúa condicionada por la relación comercial entre Estados Unidos y China.
Si bien la harina de soja cotiza en mínimos de seis años, en torno a los US$ 326 por tonelada, el aceite de soja sigue siendo el principal sostén del complejo industrial. Actualmente, el precio del aceite es más de tres veces superior al de la harina, una relación inédita en la última década.
Este comportamiento permite que el precio promedio de exportación del complejo sojero argentino se ubique un 3% por encima del año pasado, en un escenario global atravesado por recomposición de oferta, tensiones comerciales y un equilibrio frágil entre fuerzas alcistas y bajistas.