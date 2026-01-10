En diciembre

Ingresaron 4,9 Mt de granos a los puertos del Gran Rosario, el tercer volumen más alto en la historia

La descarga de trigo y soja llevó el ingreso de camiones a plantas y puertos del Gran Rosario a registrar el segundo volumen más alto en dos décadas. La logística de maíz, en cambio, quedó rezagada en vísperas de una campaña histórica abultando el carry.