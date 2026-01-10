El norte de Entre Ríos consolida mejores condiciones hídricas, mientras el sur sigue con déficit de lluvias

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos difundió su Informe Semanal N°1213, correspondiente al 8 de enero de 2026, en el que se detalla la situación climática y productiva en el inicio del año.
El primer informe agroclimático de 2026 muestra un panorama contrastante: el norte de la provincia mantiene buenas reservas de humedad y perspectivas favorables para los cultivos, mientras que el centro-sur continúa con signos de sequía.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos difundió su Informe Semanal N°1213, correspondiente al 8 de enero de 2026, en el que se detalla la situación climática y productiva en el inicio del año.
El reporte destacó la persistencia de una marcada disparidad en el régimen de lluvias entre el norte y el sudeste provincial, una tendencia que se viene consolidando desde diciembre.
Según el relevamiento, el cambio de circulación atmosférica trajo un alivio térmico tras la ola de calor de fin de año, pero las precipitaciones se mantuvieron escasas y desiguales. Solo se registraron lluvias significativas en áreas puntuales de La Paz y Larroque.
En tanto, el sudeste de la provincia, principalmente Gualeguay y Gualeguaychú, se mantienen como los departamentos más afectados por la falta de agua.
El balance de reservas al 7 de enero confirmó el retroceso de la humedad en el centro y sudeste entrerriano. Si bien se espera que las lluvias previstas para los próximos días mejoren las condiciones en el norte y centro, los modelos no anticipan un alivio significativo para las zonas más secas del sur.
En el plano climático global, el fenómeno La Niña continúa activo en el Pacífico ecuatorial, aunque su influencia sobre la circulación atmosférica regional ha sido limitada. “En términos prácticos, podríamos decir que ha sido inocuo”, señaló el informe, que anticipó una gradual remisión del evento durante enero.
En cuanto al maíz de primera, la superficie implantada en el ciclo agrícola 2025/2026, se estima en 500.000 hectáreas, con el cultivo transitando entre llenado de granos y madurez fisiológica.
El 80 % de los lotes presenta condición buena o muy buena, y el rendimiento promedio provincial esperado alcanza los 6.800 kg/ha, un 18 % por encima del promedio de la última década. Sin embargo, el sur vuelve a mostrar rendimientos menores —en torno a 6.000 kg/ha— por las lluvias insuficientes en diciembre.
La siembra de maíz tardío y de segunda avanza sobre el 80 % del área proyectada (unas 20.000 hectáreas). Se reporta la presencia de Dalbulus maidis (chicharrita del maíz) y casos de acartuchamiento foliar asociados al estrés hídrico, principalmente en el sur provincial.
Según el informe, el arroz, con unas 59.000 hectáreas implantadas, presenta un estado general favorable: el 97 % de los lotes se encuentra en condición buena o muy buena, aunque en algunas zonas las bajas temperaturas y los días nublados redujeron la eficiencia de la fertilización nitrogenada.
El informe concluyó que diciembre cerró con un promedio provincial de 138 mm de precipitación, un 5 % por encima del valor histórico, aunque con una marcada variabilidad espacial. Mientras el norte acumuló lluvias muy por encima de lo normal, el sudeste registró los valores más bajos.
Con el inicio de 2026, Entre Ríos enfrenta un escenario dual: por un lado, el norte consolida reservas y perspectivas alentadoras para la campaña; por otro, el sur aguarda un cambio en el patrón pluvial que permita recomponer la humedad del suelo y sostener el desarrollo de los cultivos de verano.