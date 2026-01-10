Informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

El norte de Entre Ríos consolida mejores condiciones hídricas, mientras el sur sigue con déficit de lluvias

El primer informe agroclimático de 2026 muestra un panorama contrastante: el norte de la provincia mantiene buenas reservas de humedad y perspectivas favorables para los cultivos, mientras que el centro-sur continúa con signos de sequía.