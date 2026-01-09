SENASA refuerza el control sanitario con nuevas herramientas digitales y operativos en frontera
El SENASA puso en funcionamiento un nuevo sistema de consulta en línea de productos biológicos aprobados y, en paralelo, intensificó los controles en pasos fronterizos, evitando el ingreso de productos veterinarios sin autorización sanitaria. Las acciones apuntan a fortalecer la trazabilidad, la transparencia y el estatus zoosanitario nacional.
Más control y transparencia: SENASA moderniza el acceso a información y refuerza fiscalizaciones
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implementó un nuevo sistema digital que permite consultar en línea los productos biológicos aprobados por su Laboratorio Nacional de referencia, al tiempo que continúa reforzando los controles sanitarios en los pasos fronterizos del país para evitar el ingreso de insumos veterinarios sin respaldo oficial.
Las medidas forman parte de una estrategia orientada a mejorar el acceso a la información, optimizar los procesos de control y preservar las condiciones sanitarias de la producción agropecuaria argentina.
Consulta en línea de productos biológicos aprobados
El nuevo sistema de consulta, disponible a través del sitio web del SENASA en la sección del Centro Coordinador de Biológicos, permite acceder de manera ágil y actualizada a la información oficial de los certificados emitidos para vacunas, kits diagnósticos y otros productos biológicos autorizados por el Laboratorio Nacional de referencia.
SENASA avanza en digitalización y controles para proteger la sanidad agropecuaria
La herramienta reemplaza el esquema anterior, basado en la publicación periódica de archivos en formato PDF, y ofrece una base de datos dinámica que mejora la trazabilidad, el seguimiento y la disponibilidad permanente de información para usuarios, laboratorios y operadores del sistema sanitario.
El desarrollo del sistema fue realizado de manera conjunta por las direcciones General de Laboratorios y Control Técnico y de Tecnología de la Información del SENASA, junto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Controles fronterizos y prevención sanitaria
En paralelo a la modernización de sus servicios digitales, el SENASA continúa fortaleciendo los controles presenciales en los pasos fronterizos.
En ese marco, durante un procedimiento de rutina en el Centro Unificado de Frontera de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, se detectaron productos veterinarios que no contaban con la autorización sanitaria exigida para su ingreso al país.
Agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones constataron que los insumos farmacológicos veterinarios, de uso restringido, carecían de la documentación técnica y sanitaria requerida por la normativa vigente. Ante esta situación, se dispuso su retiro preventivo y posterior desnaturalización, evitando su comercialización y aplicación en el territorio nacional.
Normativa vigente y resguardo del estatus zoosanitario
Las acciones de control se enmarcan en las resoluciones N.º 333/2025 y 525/2025, que regulan la autorización por equivalencia para el ingreso de productos veterinarios registrados en países con sistemas regulatorios reconocidos. Este régimen permite agilizar evaluaciones sin comprometer los estándares sanitarios nacionales.
Entre los países incluidos en este esquema se encuentran Estados Unidos, Japón, Canadá, Israel, Brasil, Uruguay y varios Estados miembros de la Unión Europea. Para acceder al régimen, los productos deben contar con registro aprobado en el país de origen, presentar la documentación técnica correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos por el SENASA.
Desde el organismo se remarcó que estas intervenciones son clave para proteger la sanidad animal, sostener el estatus zoosanitario nacional y garantizar condiciones indispensables para la producción agropecuaria y la apertura y mantenimiento de mercados internacionales.
El SENASA continúa desarrollando acciones de control, prevención y modernización de sus servicios, con el objetivo de promover el uso de insumos seguros y fortalecer el sistema sanitario argentino.