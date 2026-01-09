Digitalización y controles

SENASA refuerza el control sanitario con nuevas herramientas digitales y operativos en frontera

El SENASA puso en funcionamiento un nuevo sistema de consulta en línea de productos biológicos aprobados y, en paralelo, intensificó los controles en pasos fronterizos, evitando el ingreso de productos veterinarios sin autorización sanitaria. Las acciones apuntan a fortalecer la trazabilidad, la transparencia y el estatus zoosanitario nacional.