Crecen las exportaciones argentinas de equinos y se amplían los destinos internacionales
Las exportaciones argentinas de caballos en pie registraron un crecimiento sostenido durante 2025, impulsadas por la demanda internacional de animales con alto valor genético y deportivo. Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos se consolidan como los principales destinos.
Más exportaciones, mayor valor: el desempeño del sector equino argentino en 2025
Argentina continúa afianzando su liderazgo en el comercio internacional de equinos, con un desempeño positivo durante 2025 tanto en volumen exportado como en valor generado. El crecimiento se apoya en la calidad genética, el prestigio deportivo y el desarrollo de sistemas de crianza orientados a la reproducción y a disciplinas ecuestres de alto nivel.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y noviembre de 2025 el país exportó 2.905 equinos en pie, lo que representa un incremento del 4 % respecto del mismo período de 2024. En términos de valor, las ventas alcanzaron los 20,7 millones de dólares FOB, con una suba interanual del 9 %, consolidando la presencia de caballos argentinos en 38 destinos internacionales.
Principales mercados y demanda internacional
Durante el período analizado, Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos concentraron más del 57 % del valor total exportado
Esta demanda responde principalmente a la incorporación de caballos argentinos en actividades como el polo, las carreras hípicas y la equitación, disciplinas en las que el país es reconocido por su genética, manejo productivo y tradición deportiva.
La inserción en estos mercados refleja no solo el prestigio alcanzado por los criadores nacionales, sino también la capacidad del sector para adaptarse a estándares sanitarios, logísticos y comerciales exigentes.
Variaciones mensuales y operaciones de alto valor
A lo largo del año se registraron picos significativos en el valor FOB exportado, particularmente en los meses de marzo, agosto, septiembre y noviembre. Estas variaciones estuvieron asociadas a operaciones puntuales de animales de alto valor individual, cuyo precio supera ampliamente el promedio del mercado.
Este comportamiento evidencia que la dinámica de exportación de equinos difiere de la de otros productos agropecuarios, ya que está fuertemente influenciada por transacciones específicas y por la calidad diferencial de cada ejemplar.
Un sector basado en valor agregado y conocimiento
La exportación de caballos en pie no responde a la lógica de un commodity. El valor de cada animal depende de atributos individuales como la genética, los antecedentes deportivos, el nivel de entrenamiento y el destino productivo o competitivo.
En este contexto, la industria equina argentina se posiciona como una actividad estratégica que combina valor agregado, conocimiento técnico especializado y posicionamiento internacional. Estos indicadores confirman el rol del sector como generador de divisas y como referente en mercados que priorizan la calidad, la trazabilidad y la excelencia deportiva.