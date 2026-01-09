Informe del SENASA

Crecen las exportaciones argentinas de equinos y se amplían los destinos internacionales

Las exportaciones argentinas de caballos en pie registraron un crecimiento sostenido durante 2025, impulsadas por la demanda internacional de animales con alto valor genético y deportivo. Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos se consolidan como los principales destinos.