Las lluvias de enero y febrero tampoco estarán condicionadas por "La Niña"
La Niña ya tocó su valor mínimo un mes atrás, y hay una clara tendencia hacia la neutralidad. “Es muy difícil que el enfriamiento del Pacífico se vuelva a intensificar y que condicione las lluvias en lo que resta del verano”, dice el consultor ...
La evolución mensual de la anomalía de la temperatura superficial en el Pacífico (SST) muestra que “La Niña” ya tocó su valor mínimo de -0,68 hace un mes atrás, para pasar recientemente a -0,61 en una clara tendencia hacia la neutralidad. Esto descarta la posibilidad de que “La Niña” pueda tener influencia en las lluvias de enero y febrero en Argentina.
De esta manera se está cumpliendo lo proyectado: una Niña corta y débil que apenas afectaría el régimen pluviométrico. Incluso, en la última semana del año, cuando el posicionamiento del anticiclón semipermanente del Atlántico provocó en la región central ausencia de precipitaciones, la humedad siguió llegando a Argentina con lluvias altamente significativas en el norte del país.
¿Ya estamos en Neutralidad?
El gráfico anterior mostraba un valor mensual de la SST de -0,61. Pero ampliando la resolución de la escala y observando lo que ha pasado en forma semanal, la última actualización de datos de la NOAA muestra que el valor correspondiente a la primera semana de enero, ya es de -0,5, valor umbral de Neutralidad.
¿Esto ya alcanza para decir que estamos en Neutralidad?
El consultor de la BCR, Alfredo Elorriaga responde que “es necesario que las próximas semanas validen el valor mensual en torno a este valor de neutralidad.
Pero es muy difícil que se vuelva a producir un enfriamiento en el Pacífico que condicione las lluvias en lo que resta del verano. Como quedó claro desde octubre, las lluvias no estuvieron condicionadas por el enfriamiento del Pacífico y eso no va a cambiar en enero y febrero”, recalca el consultor.
Lluvias claves para el maíz temprano
También hay buenas noticias respecto de los fenómenos regionales o los llamados de corta escala. Nuevamente, hay pronósticos de lluvias para la región pampeana sobre todo para el norte del país.
Pero en las últimas horas se ha desplazado el centro de alta presión que condicionaba la posible carga pluvial para la región central del país, aumentando la probabilidad de recibir mejores lluvias.
Elorriaga advierte, “hay que seguir esta situación, la volatilidad es muy alta y reduce la confiabilidad de los pronósticos. Pero hay más motivos para ser optimistas respecto a las posibles lluvias pronosticadas para mañana y el fin de semana en la región central”.