¿Cómo fue la comercialización de los cultivos en 2025 en Entre Ríos?
El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos elaboró el presente informe, el cual analiza la evolución de la comercialización de granos en la provincia de Entre Ríos durante el año 2025, estableciendo un comparativo interanual con el ciclo 2024 para evaluar la dinámica del volumen operado.
El estudio desglosa el comportamiento de los principales cultivos (soja, maíz y trigo) a través del análisis de la evolución mensual de los volúmenes comercializados y sus precios promedio, profundizando en la estrategia comercial del productor mediante el detalle de las modalidades de venta (precio hecho vs. a fijar).
La participación por campañas agrícolas y los destinos finales de la producción provincial.
Según los datos obtenidos en SIO Granos, durante el año 2025 se concretaron operaciones por 5.333.859 toneladas, un aumento del 17% respecto al año 2024. Dichas toneladas están concentradas principalmente en soja, maíz y trigo, representando el 95% del total con 5.075.616 toneladas operadas.
Análisis
Al realizar el comparativo interanual, la actividad comercial se vio impulsada por el fuerte repunte de las oleaginosas y el trigo, que lograron compensar la caída del maíz.
Esta dinámica responde directamente a los resultados de la campaña 2024/25: la mayor producción de girasol, sorgo y soja explicó el incremento en las toneladas operadas, mientras que la caída en la superficie sembrada con maíz se tradujo linealmente en un menor volumen comercializado.
Si bien la estacionalidad de 2025 respetó mayormente los patrones de cosecha habituales, septiembre se configuró como una excepción disruptiva. En dicho mes, la soja registró un salto atípico alcanzando las 237.119 toneladas (casi duplicando el volumen de agosto), como respuesta directa a la eliminación temporal de retenciones.
El impacto de la medida fue contundente: considerando los tres cultivos, el volumen total operado de septiembre superó en un 134% al registro del mismo mes de 2024, extendiendo su inercia a octubre con un alza interanual del 52%, lo que evidencia la sensibilidad del productor ante los estímulos de política económica.
El comportamiento del productor
Los datos muestran que dos tercios de las toneladas operadas se realizaron bajo la modalidad de “precio hecho”, mientras que el tercio restante se realizó con la modalidad “a fijar precio”.
Sin embargo, cada cultivo tuvo su comportamiento específico. Los principales (soja, maíz y trigo) mantuvieron, en promedio, un 66% de toneladas operadas bajo precio hecho, con la única particularidad de que, respecto al año 2024, la soja elevó en 10 puntos porcentuales la participación, mientras que los cereales mostraron estabilidad.
El arroz, en cambio, presentó una dinámica opuesta: las operaciones a precio hecho se redujeron del 58% en 2024 al 32% en 2025. Esta predominancia de la entrega ‘a fijar’ responde a la gran caída del precio.
Al analizar el origen de la mercadería según su ciclo productivo, se observa que el 56% del volumen total operado en 2025 correspondió a la campaña 2024/25.
Fuente: BCER
Por su parte, la campaña nueva (2025/26) ganó un fuerte protagonismo explicando el 35% de las operaciones, traccionada fundamentalmente por la entrada de la cosecha de trigo. Sólo el restante 8% de las toneladas operadas corresponden a campañas anteriores al ciclo 24/25.
El análisis por ciclos muestra que el 56% del volumen operado perteneció a la campaña 2024/25 y un 8% a stocks antiguos.
El 35% restante correspondió a la nueva campaña 2025/26, impulsada tanto por la entrada física del trigo (donde la cosecha nueva explicó el 64% de su volumen) como por la venta anticipada de granos gruesos, registrándose ya operaciones por el 36% del maíz y el 14% de la soja del próximo ciclo a cosecharse y entregarse en este nuevo año.
Cotizaciones
Respecto a las cotizaciones, los principales cultivos vieron una tendencia ascendente mes a mes en los precios concertados, con un aumento anual del 31,4% en maíz, del 23,7% en trigo y del 66,4% en soja.
Al comparar estos datos con la inflación anual (31,2%), vemos que sólo la soja mostró una tendencia alcista por encima de la evolución de la inflación argentina, mientras que el maíz terminó a la par y el trigo quedó por debajo.
Fuente: BCER
Además, si comparamos respecto a la evolución del tipo de cambio mayorista (+40,8%), vemos que el maíz logró empatar técnicamente a la inflación preservando su poder de compra en pesos, pero que tanto este cereal como el trigo sufrieron un deterioro de valor en dólares, al quedar sus rendimientos por debajo de la devaluación.
El trigo fue el más afectado, perdiendo tanto contra el IPC como contra la divisa. La soja se consolidó como el único refugio efectivo de valor, superando cómodamente tanto a la inflación como al salto del tipo de cambio.
Entrega y logística
Al analizar la logística de entrega, se observa que la mitad de las toneladas operadas tienen como destino los puertos de Rosario.
A su vez, el 34% de las operaciones se concertaron con destinos dentro del centro-sur de Entre Ríos, un 11% se destinaron a la zona comprendida por el centro norte de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, un 1% a Buenos Aires, mientras que el restante 4% corresponde a otros puntos del país.
Al realizar el desglose por cultivo, los datos muestran que casi la totalidad (97%) de las toneladas operadas de sorgo tuvieron destino Rosario, seguidas por el girasol (76% de los envíos) y trigo (62%), mientras que el maíz y soja tuvieron mayormente destino entrerriano, ya que sólo se enviaron a Rosario un 39% y 46% respectivamente.