Informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

¿Cómo fue la comercialización de los cultivos en 2025 en Entre Ríos?

El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos elaboró el presente informe, el cual analiza la evolución de la comercialización de granos en la provincia de Entre Ríos durante el año 2025, estableciendo un comparativo interanual con el ciclo 2024 para evaluar la dinámica del volumen operado.