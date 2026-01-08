Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina al Medio Oriente tras 19 años
El reciente embarque —certificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)— marcó el envío de 17 toneladas al Sultanato de Omán y representa un paso significativo para la cadena ovina entrerriana.
Después de casi dos décadas, Entre Ríos retomó las exportaciones de carne ovina en el mercado internacional con destino al Medio Oriente
Después de casi dos décadas, Entre Ríos retomó las exportaciones de carne ovina en el mercado internacional con destino al Medio Oriente. El reciente embarque —certificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)— marcó el envío de 17 toneladas al Sultanato de Omán y representa un paso significativo para la cadena ovina entrerriana.
Después de casi dos décadas, Entre Ríos retomó las exportaciones de carne ovina en el mercado internacional con destino al Medio Oriente
La operación incluyó la faena de 1.180 animales provenientes de productores de Concordia, Federación (Lazo) y San Lorenzo, realizada en el frigorífico ubicado en la ciudad de Gualeguay, establecimiento oficial N°5610. Desde allí se concretó una exportación que no se registraba desde 2006, cuando la última partida había salido desde Concordia.
Números positivos
La reapertura de este mercado se enmarca en un trabajo conjunto entre productores, la industria frigorífica y operadores comerciales, con el acompañamiento del Estado a través del Senasa. El organismo verificó el cumplimiento de todos los estándares sanitarios, de bienestar animal y de calidad requeridos por el país de destino.
Después de casi dos décadas, Entre Ríos retomó las exportaciones de carne ovina en el mercado internacional con destino al Medio Oriente
Entre Ríos cuenta actualmente con un stock superior a los 650.000 ovinos, y su estructura frigorífica está preparada para acompañar la expansión del sector y atender la demanda de nuevos destinos.
Más mercados
En este contexto, ya se prevé una nueva exportación hacia Kuwait, programada para el 12 de enero, lo que consolida la reapertura del comercio exterior de carne ovina argentina.
Esta operación no solo simboliza la recuperación de un mercado clave, sino que también refuerza el posicionamiento del país como proveedor confiable de alimentos de origen animal, al tiempo que impulsa el desarrollo de las economías regionales y abre nuevas oportunidades para la producción entrerriana.