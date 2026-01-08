Positivo

Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina al Medio Oriente tras 19 años

El reciente embarque —certificado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)— marcó el envío de 17 toneladas al Sultanato de Omán y representa un paso significativo para la cadena ovina entrerriana.