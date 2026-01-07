Perspectiva agroclimática: una semana marcada por el calor extremo y precipitaciones de distribución irregular
Según el informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre el 8 y el 14 de enero se espera un escenario dominado por temperaturas extremadamente elevadas en gran parte del área agrícola, lluvias de muy variada intensidad hacia mediados del período y un posterior descenso térmico con ingreso de aire frío.
Semana de calor extremo y lluvias desparejas en las principales regiones agrícolas del país
El inicio del período estará marcado por la finalización del paso frontal que se venía desarrollando desde la etapa anterior. Este fenómeno dejará algunas lluvias aisladas y temperaturas levemente por debajo de los valores normales de forma transitoria.
Sin embargo, la estabilidad durará poco: los vientos cálidos provenientes del trópico retornarán con rapidez y fuerza, impulsando un marcado ascenso térmico en la mayor parte del territorio agrícola.
Las temperaturas máximas alcanzarán niveles extremos, incluso superiores a los registrados en la semana previa. El extremo oriental del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el Paraguay, el norte de la Región Pampeana y el norte de la Mesopotamia registrarán valores superiores a los 40°C, configurando un escenario de alto estrés térmico para los cultivos y la actividad ganadera.
En tanto, el este del NOA, el norte y oeste pampeano, el sur de la Mesopotamia y el oeste del Uruguay observarán máximas de entre 35 y 40°C.
En contraste, el centro y oeste del NOA y de Cuyo mantendrán registros inferiores a 35°C, con temperaturas considerablemente más bajas en zonas serranas y cordilleranas. Una franja intermedia, con marcas de entre 30 y 35°C, se extenderá sobre el este de Cuyo, el sur y oeste de Córdoba, el extremo sur de Santa Fe, gran parte de Buenos Aires y Uruguay.
Lluvias de distribución muy irregular y riesgo de tormentas severas
Hacia mediados de la perspectiva climática se prevé el avance de un frente de tormenta que dará lugar a precipitaciones de muy variada intensidad y distribución. El patrón esperado muestra una marcada alternancia entre áreas con lluvias abundantes y focos de tormentas severas, junto a extensas zonas con registros escasos o nulos.
El norte del Paraguay, el norte de la Región del Chaco y el extremo norte de la Mesopotamia recibirán aportes menores a los 10 milímetros. En cambio, una amplia franja que abarca gran parte del NOA, el norte de Cuyo, el Chaco, el norte de la Región Pampeana, la Mesopotamia y Uruguay podría recibir acumulados de entre 25 y más de 50 milímetros, con riesgo de tormentas intensas.
No obstante, dentro de esa área se destacará un foco seco que afectará a gran parte de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe y el sur de Corrientes. En el sur de Cuyo y el oeste pampeano las lluvias también serían escasas, mientras que el sudeste de La Pampa y gran parte de Buenos Aires registrarían precipitaciones moderadas, con máximos previstos en la zona de Bahía Blanca.
Descenso térmico, mínimas bajas y riesgo de heladas localizadas
El avance del frente vendrá acompañado por una entrada vigorosa de vientos del sur, provocando un descenso marcado de las temperaturas mínimas en buena parte del área agrícola.
Si bien el centro-norte del territorio mantendrá registros elevados, con mínimas superiores a 20°C en Paraguay, el Chaco, el norte de la Mesopotamia y el norte pampeano, otras regiones experimentarán un alivio térmico significativo.
La mayor parte de la Región Pampeana, el este de Cuyo y Uruguay presentarán mínimas de entre 15 y 20°C, con valores inferiores a 15°C en las Serranías Bonaerenses.
En el oeste del NOA y el centro-oeste de Cuyo, las temperaturas descenderán aún más, con riesgo de heladas localizadas e incluso generales en zonas serranas y cordilleranas, cerrando una semana climáticamente muy contrastante para el sector agropecuario.