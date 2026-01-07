En todo el territorio santafesino

Perspectiva agroclimática: una semana marcada por el calor extremo y precipitaciones de distribución irregular

Según el informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre el 8 y el 14 de enero se espera un escenario dominado por temperaturas extremadamente elevadas en gran parte del área agrícola, lluvias de muy variada intensidad hacia mediados del período y un posterior descenso térmico con ingreso de aire frío.