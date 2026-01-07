Con necesidad de monitoreo en las regiones endémicas

El 2026 arranca con baja presencia de chicharritas en la zona maicera central

El 33º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos del 16 al 31 de diciembre de 2025, mostró un comienzo de año dispar: mientras las principales zonas maiceras del país continúan prácticamente libres del insecto vector del achaparramiento, el NEA y el NOA presentan variaciones en las dinámicas poblacionales que obligan a extremar la vigilancia.