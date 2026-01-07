El girasol avanza con buenos rendimientos y el maíz temprano consolida su excelente estado

El informe del SEA indicó que el período comenzó con tiempo estable, despejado a parcialmente nublado, y un ascenso paulatino de las temperaturas máximas hasta el viernes 2 de enero.
El informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período del 31 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, destacó el progreso de la cosecha de girasol en el norte santafesino y la favorable evolución de los cultivos de maíz temprano, soja temprana y algodón. Las precipitaciones de diciembre consolidaron la buena disponibilidad de agua útil en los suelos, impulsando el desarrollo de la campaña gruesa.
Posteriormente, se registró un aumento de la nubosidad y precipitaciones de variada intensidad y distribución geográfica heterogénea, principalmente en los departamentos Vera, General Obligado y San Javier, con montos que oscilaron entre 2 a 35 milímetros.
Las condiciones climáticas influyeron en la regularidad de las labores agrícolas, incluyendo la siembra de algodón, sorgo, soja y maíz tardío; la cosecha de girasol y las aplicaciones de herbicidas. Fue la novena semana consecutiva con lluvias, aunque de carácter dispar en su distribución, lo que condicionó el ritmo de los trabajos en el campo.
Según el SEA, la superficie sembrada con girasol alcanzó 160.000 hectáreas, un 18% más que las 131.100 hectáreas de la campaña anterior. Los cultivares se encuentran en floración, madurez fisiológica y cosecha, con estados buenos a excelentes en el 90% del área y buenos a regulares en el 10% restante.
El avance de cosecha se concentró en los departamentos del norte santafesino, donde los rendimientos oscilaron entre 17 a 20 quintales por hectárea (qq/ha), con una tendencia al alza de 3 a 4 qq/ha y máximos de 25 a 27 qq/ha.
El informe también señaló que el ataque de aves continuó afectando algunos lotes, lo que llevó a los productores a aplicar herbicidas para acelerar el secado de los cultivares y adelantar la recolección con el fin de reducir pérdidas.
Los estados fenológicos observados fueron los correspondientes a los estadios reproductivos (R2 a R9), con lotes en fin de floración y madurez fisiológica.
El maíz de primera registró una superficie sembrada de 95.000 hectáreas (ha), un 20% más que el ciclo previo (61.500 ha). Los maizales muestran muy buenas condiciones de emergencia, densidad de plantas y desarrollo vegetativo, beneficiados por los niveles de humedad en el suelo y las estrategias de fertilización nitrogenada post emergencia.
El SEA indicó que el 98% de los lotes se encuentra en estado bueno, muy bueno o excelente, y el 2% restante, bueno a regular. Hasta la fecha, no se detectaron enfermedades ni plagas.
Los cultivos se hallan en distintos estados fenológicos, desde V10 (décima hoja desarrollada) hasta R2 (cuaje) y R3 (grano lechoso).
En los próximos días comenzará el picado y autoconsumo, con expectativas muy favorables de rendimiento.
La soja de primera presentó una intención de siembra de 1.100.000 hectáreas, de las cuales se concretaron 1.070.000 ha, lo que representa un incremento del 3% respecto a las 1.037.000 ha de la campaña anterior.
El informe destaca una buena germinación y crecimiento vegetativo normal, con disponibilidad de agua útil suficiente en los suelos. Los lotes evolucionan de manera uniforme, con estructura, altura y masa foliar adecuadas, y sin inconvenientes sanitarios.
Los estados fenológicos observados corresponden a las fases V4 a V9 (nudos desarrollados), y en menor proporción, al inicio de floración (R1).
La soja tardía (de segunda) alcanzó un 80% de avance de siembra, con un progreso intersemanal de 20 puntos porcentuales. Hasta el momento, los cultivos muestran buena germinación, crecimiento y desarrollo vegetativo, sin inconvenientes.
La intención de siembra se estimó en 600.000 hectáreas, cifra similar a la del año pasado.
Por su parte, el maíz tardío presentó una intención de 90.000 hectáreas, lo que implica un aumento del 22% (unas 20.000 ha más) en relación a la campaña anterior. Hasta el 6 de enero, la siembra había alcanzado el 55% del área planificada, con un avance intersemanal de 15 puntos, según el informe.
Las tareas culturales incluyeron aplicaciones de fertilizantes y herbicidas, acondicionamiento de la cama de siembra y monitoreo sanitario.
De acuerdo con el relevamiento, la siembra de algodón mostró un avance del 87%, con un progreso intersemanal de 12 puntos, especialmente en el sector oeste del área algodonera. El SEA precisó que la superficie final sería menor a la de la campaña anterior, debido a los excesos de humedad y a la opción por cultivos más rentables.
En tanto, el sorgo granífero registró un avance del 95%, con un progreso intersemanal de 5 puntos, aunque su área sería 10% menor a la de 2024/25 (132.450 ha), por los magros resultados de la campaña pasada.
Para el período comprendido entre el 7 y el 13 de enero de 2026, el SEA anticipó estabilidad y ascenso de temperaturas hasta mediados del jueves 8. Luego, se prevé un aumento de la nubosidad y altas probabilidades de tormentas con precipitaciones de intensidad variable y distribución regular.
Hacia el fin de semana, las condiciones volverían a mejorar, con temperaturas mínimas de 17 a 21 ºC y máximas de 17 y 37 °C.
El SEA destacó que, gracias a las lluvias de octubre, noviembre, diciembre y la primera semana de enero, los suelos del centro-norte santafesino presentan buena a muy buena disponibilidad de agua útil, aunque en algunas zonas bajas se observaron sectores encharcados.
La dinámica ambiental, junto con las decisiones productivas y el uso de tecnología, definirán las últimas planificaciones de la campaña gruesa en marcha.