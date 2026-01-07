Informe SEA

El girasol avanza con buenos rendimientos y el maíz temprano consolida su excelente estado

El informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, correspondiente al período del 31 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, destacó el progreso de la cosecha de girasol en el norte santafesino y la favorable evolución de los cultivos de maíz temprano, soja temprana y algodón. Las precipitaciones de diciembre consolidaron la buena disponibilidad de agua útil en los suelos, impulsando el desarrollo de la campaña gruesa.