La Bolsa de Cereales de Córdoba y MAIZAR lanzaron el certamen del Primer Lote de Maíz
La Bolsa de Cereales de Córdoba y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) pusieron en marcha una nueva edición del certamen que distingue al Primer Lote de Maíz de la cosecha 2025/2026, con el acompañamiento de entidades bursátiles y cámaras arbitrales de todo el país.
Comenzó la convocatoria para el Primer Lote de Maíz de la nueva cosecha
La Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), junto a la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), abrió oficialmente la convocatoria para identificar y reconocer el Primer Lote de Maíz correspondiente a la cosecha 2025/2026, una iniciativa que se organiza de manera anual y que destaca el inicio formal de la nueva campaña del cereal.
En esta edición, se considerará como Primer Lote de Maíz a aquel que arribe al establecimiento de Ingrecor S.A., ubicado en Carola Pons 125, en la localidad de Arroyito, provincia de Córdoba, cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el reglamento del certamen.
Comenzó la convocatoria para el Primer Lote de Maíz de la nueva cosecha
La convocatoria cuenta además con el acompañamiento institucional de las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires y Entre Ríos; las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe; y las Cámaras Arbitrales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.
Requisitos y procedimiento para participar
De acuerdo a lo informado, se considerará Primer Lote a una partida de entre 20 y 30 toneladas de maíz que cumpla con las denominadas “Condiciones Cámara”, conforme a la normativa vigente de calidad para la comercialización del cereal.
Los interesados deberán informar con al menos 48 horas de anticipación a la Cámara de Cereales y Afines de Córdoba la existencia de una parcela en condiciones de ser cosechada, completando el formulario de “Notificación de Cosecha de Lote” o, alternativamente, mediante una declaración jurada emitida por el productor, procedimiento que quedará sujeto a evaluación de la Cámara Arbitral.
Comenzó la convocatoria para el Primer Lote de Maíz de la nueva cosecha
Asimismo, previo al arribo del lote a la planta designada, el remitente deberá notificar día, horario estimado y datos del camión, a fin de que un Recibidor Oficial pueda tomar muestras y realizar los análisis correspondientes en los laboratorios de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Estas determinaciones analíticas no tendrán costo para los participantes.
La mercadería deberá enviarse con carta de porte consignada a nombre de la Cámara de Cereales de Córdoba, con la leyenda identificatoria del certamen en su encabezado.
Adjudicación del Primer Lote y remate
Una vez recibida y analizada la documentación, se otorgará la distinción de “Primer Lote” a la partida que primero cumpla con todos los requisitos técnicos y administrativos. En caso de múltiples presentaciones, se priorizará el orden cronológico de llegada a la planta designada, siempre que la calidad del grano sea apta.
La Bolsa de Cereales de Córdoba dará a conocer públicamente los datos del lote ganador a través de sus canales oficiales y medios de difusión.
Comenzó la convocatoria para el Primer Lote de Maíz de la nueva cosecha
Como es tradicional, el certamen culminará con el remate del Primer Lote de Maíz, cuya fecha será fijada oportunamente por la BCCBA.
El evento se realizará en la sede de la institución y contará con la participación de empresas del comercio de granos, siendo el precio ofertado al contado, sobre camión y por mercadería en condiciones cámara. Los costos de análisis estarán a cargo de la Bolsa, mientras que el resto de los gastos operativos quedarán a cargo de los participantes.