De la cosecha 2025/2026

La Bolsa de Cereales de Córdoba y MAIZAR lanzaron el certamen del Primer Lote de Maíz

La Bolsa de Cereales de Córdoba y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR) pusieron en marcha una nueva edición del certamen que distingue al Primer Lote de Maíz de la cosecha 2025/2026, con el acompañamiento de entidades bursátiles y cámaras arbitrales de todo el país.