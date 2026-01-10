Con casi 90 millones de tn. de granos

La operatoria de futuros y opciones agrícolas marcó un hito histórico durante 2025

El mercado de futuros y opciones agrícolas alcanzó en 2025 un volumen récord de 89,6 millones de toneladas operadas en A3, impulsado por soja, maíz y trigo. El crecimiento refleja una mayor adopción de herramientas de cobertura en un contexto de alta producción y mayor estabilidad macroeconómica.