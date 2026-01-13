Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 13 de enero

El dólar cerró la jornada con mayoría de pizarras estables, aunque con recortes puntuales en algunas entidades. El blue se sostuvo sin cambios y el MEP retrocedió levemente. La rueda volvió a operar bajo el esquema de bandas, clave para la estrategia oficial de acumulación de reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y spread de $50. BBVA cerró en el mismo nivel ($1.435/$1.485), sin cambios porcentuales informados y con spread de $50.
ICBC y Banco Hipotecario también terminaron en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, ambos sin variación diaria y con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar cerró en $1.440/$1.490, estable y con spread de $50.
Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos finalizaron en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una baja diaria informada y spread de $50. Banco Bica sostuvo su pizarra en $1.436/$1.495, sin variación y con spread de $59.
El MEP bajó 0,29% y terminó en $1.485,85 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.485,69 para la compra y $1.485,85 para la venta, con una variación de -0,29% y spread de $0,16. El financiero quedó por debajo del blue y se movió muy cerca del rango bajo de las pizarras bancarias.
El blue cerró estable: $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $20. Con esa estabilidad, se mantuvo por encima del MEP y conservó una brecha acotada frente al promedio bancario.