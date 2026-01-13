#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 13 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue se mantuvo sin cambios y el MEP bajó durante la jornada de este martes.

Nación y BBVA cerraron a $1.485; Bica se ubicó en $1.495 para la venta.Nación y BBVA cerraron a $1.485; Bica se ubicó en $1.495 para la venta.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró la jornada con mayoría de pizarras estables, aunque con recortes puntuales en algunas entidades. El blue se sostuvo sin cambios y el MEP retrocedió levemente. La rueda volvió a operar bajo el esquema de bandas, clave para la estrategia oficial de acumulación de reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y spread de $50. BBVA cerró en el mismo nivel ($1.435/$1.485), sin cambios porcentuales informados y con spread de $50.

ICBC y Banco Hipotecario también terminaron en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, ambos sin variación diaria y con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar cerró en $1.440/$1.490, estable y con spread de $50.

Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos finalizaron en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una baja diaria informada y spread de $50. Banco Bica sostuvo su pizarra en $1.436/$1.495, sin variación y con spread de $59.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP bajó 0,29% y terminó en $1.485,85 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.485,69 para la compra y $1.485,85 para la venta, con una variación de -0,29% y spread de $0,16. El financiero quedó por debajo del blue y se movió muy cerca del rango bajo de las pizarras bancarias.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El blue cerró estable: $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.

Dólar blue

El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $20. Con esa estabilidad, se mantuvo por encima del MEP y conservó una brecha acotada frente al promedio bancario.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro