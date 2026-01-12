Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 12 de enero

El dólar abrió la semana con mayor calma en las pizarras: bancos con pocos movimientos, blue estable y MEP en alza. La jornada volvió a transcurrir bajo el esquema de bandas cambiarias, con la expectativa puesta en cómo impacta en el objetivo oficial de acumular reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, el dólar cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, sin variación diaria y con spread de $50. En ICBC y Banco Hipotecario, la cotización fue de $1.435 y $1.485, también sin cambios y con spread de $50.
BBVA terminó en $1.435 comprador y $1.485 vendedor, con variación negativa y spread de $50. En Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos se observó una leve suba: cerraron en $1.442 para la compra y $1.493 para la venta, con variación positiva y spread de $51.
Banco Bica sostuvo el valor de venta más alto del panel: finalizó en $1.436 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $59 y sin cambios porcentuales informados.
El MEP subió 0,63% y terminó en $1.488,47 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.488,04 para la compra y $1.488,47 para la venta, con una suba de 0,63% y un spread mínimo de $0,43. El financiero se ubicó por debajo del blue y cerca de las principales pizarras bancarias.
El blue cerró estable: $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo sin cambios y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con spread de $20. Con esa estabilidad, quedó por encima del MEP y sostuvo una brecha acotada frente al promedio bancario.