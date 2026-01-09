#HOY:

El Banco Central canceló las operaciones de swap con el Tesoro de EE.UU.

El BCRA informó que cerró en diciembre las operaciones pactadas en el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado en octubre de 2025.

El Banco Central canceló las operaciones de swap con el Tesoro de EE.UU. Foto: Xinhua
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este martes que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las mismas habían sido acordadas bajo el esquema de swap de monedas anunciado el 20 de octubre del año pasado.

El acuerdo implicaba una línea bilateral de USD 20.000 millones en el marco de una estrategia de estabilización del mercado cambiario. Según detalló el propio BCRA, la operación fue completada en tiempo y forma, cumpliendo con los términos pautados para este tramo del swap.

(260107) -- BUENOS AIRES, 7 enero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 7 de enero de 2026 de la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. El BCRA anunció el miércoles que concertó con seis bancos internacionales una nueva operación financiera CENTRAL BANK . (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (vf)El BCRA informó que completó y canceló las operaciones del último trimestre de 2025. Foto: Xinhua

La medida formó parte de las herramientas del gobierno argentino para contener la volatilidad del dólar y asegurar reservas durante el último trimestre del 2025.

Un acuerdo técnico con respaldo político

El entendimiento con el Tesoro de Estados Unidos había sido anunciado como un paso clave dentro de la política monetaria y cambiaria del país. Permitió, en su momento, reforzar la posición de reservas internacionales sin comprometer flujos permanentes.

Luis Caputo analiza distintas alternativas para cubrir los vencimientos de deuda de enero.El swap de monedas fue parte de la estrategia para estabilizar el mercado cambiario.

Aunque el BCRA no brindó mayores detalles sobre la magnitud de cada operación ni las condiciones financieras específicas, fuentes del organismo indicaron que la cancelación ratifica la solvencia técnica del esquema aplicado.

