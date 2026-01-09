El Banco Central canceló las operaciones de swap con el Tesoro de EE.UU.

El acuerdo implicaba una línea bilateral de USD 20.000 millones en el marco de una estrategia de estabilización del mercado cambiario. Según detalló el propio BCRA, la operación fue completada en tiempo y forma, cumpliendo con los términos pautados para este tramo del swap.
El BCRA informó que completó y canceló las operaciones del último trimestre de 2025. Foto: Xinhua
La medida formó parte de las herramientas del gobierno argentino para contener la volatilidad del dólar y asegurar reservas durante el último trimestre del 2025.
Un acuerdo técnico con respaldo político
El entendimiento con el Tesoro de Estados Unidos había sido anunciado como un paso clave dentro de la política monetaria y cambiaria del país. Permitió, en su momento, reforzar la posición de reservas internacionales sin comprometer flujos permanentes.
El swap de monedas fue parte de la estrategia para estabilizar el mercado cambiario.
Aunque el BCRA no brindó mayores detalles sobre la magnitud de cada operación ni las condiciones financieras específicas, fuentes del organismo indicaron que la cancelación ratifica la solvencia técnica del esquema aplicado.