Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 9 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.

Por: 

El dólar cerró el viernes con movimientos cruzados: en bancos se vieron leves subas en algunas pizarras y estabilidad en otras, mientras el blue retrocedió y el MEP avanzó. La rueda siguió enmarcada en el esquema de bandas que apunta a sostener el funcionamiento del mercado y sumar reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, el dólar terminó en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba diaria y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, la cotización fue idéntica: $1.440 y $1.490, con la misma variación positiva.

Banco Santa Fe cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación informada. Banco Entre Ríos replicó esa pizarra: $1.440 comprador y $1.490 vendedor, también sin variación diaria.

En Banco Bica, el billete finalizó en $1.436 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $59. ICBC, por su parte, cerró en $1.435 y $1.485, con spread de $50 y estabilidad en el día.

En el relevamiento de este cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.

El dólar se mantuvo quieto por estos días.El MEP subió 1,03% y cerró en $1.495,33 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó en $1.494,91 para la compra y $1.495,33 para la venta, con una variación de +1,03% y un spread mínimo de $0,42. Con ese salto, el financiero se afirmó cerca de las pizarras bancarias y quedó a distancia corta del informal.

$1.423, el precio del dólar oficial estimado por el Presupuesto.El blue bajó a $1.495 vendedor y $1.475 comprador, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó y cerró en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta, con una variación de -0,99% y spread de $20. Con ese recorte, el informal quedó prácticamente alineado con el MEP en la zona de $1.495.

