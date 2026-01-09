Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 9 de enero

El dólar cerró el viernes con movimientos cruzados: en bancos se vieron leves subas en algunas pizarras y estabilidad en otras, mientras el blue retrocedió y el MEP avanzó. La rueda siguió enmarcada en el esquema de bandas que apunta a sostener el funcionamiento del mercado y sumar reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, el dólar terminó en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba diaria y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, la cotización fue idéntica: $1.440 y $1.490, con la misma variación positiva.
Banco Santa Fe cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación informada. Banco Entre Ríos replicó esa pizarra: $1.440 comprador y $1.490 vendedor, también sin variación diaria.
En Banco Bica, el billete finalizó en $1.436 para la compra y $1.495 para la venta, con spread de $59. ICBC, por su parte, cerró en $1.435 y $1.485, con spread de $50 y estabilidad en el día.
En el relevamiento de este cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP subió 1,03% y cerró en $1.495,33 para la venta.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó en $1.494,91 para la compra y $1.495,33 para la venta, con una variación de +1,03% y un spread mínimo de $0,42. Con ese salto, el financiero se afirmó cerca de las pizarras bancarias y quedó a distancia corta del informal.
El blue bajó a $1.495 vendedor y $1.475 comprador, con spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue bajó y cerró en $1.475 para la compra y $1.495 para la venta, con una variación de -0,99% y spread de $20. Con ese recorte, el informal quedó prácticamente alineado con el MEP en la zona de $1.495.