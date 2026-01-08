Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 8 de enero

El dólar cerrócon tono más calmo, pero con correcciones puntuales en las pizarras: en bancos hubo recortes en varias entidades y estabilidad en otras, mientras el blue bajó y el MEP también retrocedió. La rueda siguió bajo el esquema de bandas, con foco oficial en recomponer reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación.
BBVA también cerró en $1.435 comprador y $1.485 vendedor, con spread de $50 y estabilidad en el porcentaje de variación informado.
Banco Provincia de Buenos Aires recortó y terminó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con spread de $50 y variación negativa en la jornada.
ICBC cerró en $1.435 y $1.485, con spread de $50 y baja más marcada en la variación diaria. Banco Entre Ríos, por su parte, terminó en el mismo nivel, con spread de $50 y recorte informado.
Banco Santa Fe sostuvo valores algo más altos: cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación.
Banco Bica finalizó en $1.436 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $59 y variación negativa, en una rueda donde volvió a quedar por encima del resto en el precio de venta.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
El MEP cerró en $1.495,04 y retrocedió 0,14% en la rueda.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.494,44 para la compra y $1.495,04 para la venta, con una variación de -0,14% y spread de $0,60. El financiero quedó por debajo del blue y cerca de las pizarras bancarias, con un retroceso leve respecto de la última referencia.
El blue bajó a $1.505 vendedor y $1.485 comprador, con spread de $20.
Dólar blue
El dólar blue bajó y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una variación de -0,66% y spread de $20. Con ese movimiento, el informal volvió a recortar terreno y achicó la distancia con el MEP.