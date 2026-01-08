#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 8 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue bajó y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.

Banco Nación cerró en $1.485 y Banco Bica en $1.495 para la venta.Banco Nación cerró en $1.485 y Banco Bica en $1.495 para la venta.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con tono más calmo, pero con correcciones puntuales en las pizarras: en bancos hubo recortes en varias entidades y estabilidad en otras, mientras el blue bajó y el MEP también retrocedió. La rueda siguió bajo el esquema de bandas, con foco oficial en recomponer reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la cotización finalizó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación.

BBVA también cerró en $1.435 comprador y $1.485 vendedor, con spread de $50 y estabilidad en el porcentaje de variación informado.

Banco Provincia de Buenos Aires recortó y terminó en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, con spread de $50 y variación negativa en la jornada.

ICBC cerró en $1.435 y $1.485, con spread de $50 y baja más marcada en la variación diaria. Banco Entre Ríos, por su parte, terminó en el mismo nivel, con spread de $50 y recorte informado.

Banco Santa Fe sostuvo valores algo más altos: cerró en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, con spread de $50 y sin cambios en la variación.

Banco Bica finalizó en $1.436 comprador y $1.495 vendedor, con spread de $59 y variación negativa, en una rueda donde volvió a quedar por encima del resto en el precio de venta.

En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El MEP cerró en $1.495,04 y retrocedió 0,14% en la rueda.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.494,44 para la compra y $1.495,04 para la venta, con una variación de -0,14% y spread de $0,60. El financiero quedó por debajo del blue y cerca de las pizarras bancarias, con un retroceso leve respecto de la última referencia.

An employee counts U.S. dollars in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezEl blue bajó a $1.505 vendedor y $1.485 comprador, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó y terminó en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una variación de -0,66% y spread de $20. Con ese movimiento, el informal volvió a recortar terreno y achicó la distancia con el MEP.

Seguinos en
#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Banco Santa Fe
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro