La economía de Milei

"La diferencia más importante con los 90 es que el mundo hoy es otro"

Marina Dal Poggetto y Daniel Kernes escribieron "Back to the 90s", un libro donde buscan en la década de la convertibilidad herramientas que puedan servir para romper la inercia argentina. "Gobernar implica manejar en simultáneo la micro, la macro y la gobernabilidad, eso es un programa de estabilización que funciona" dice Dal Poggeto, directora Ejecutiva de la consultora ECO GO, que advierte sobre los problemas que el plan económico de Milei está generando en algunos sectores de la economía.