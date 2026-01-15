El FMI elogió la acumulación de reservas del Banco Central

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.
El organismo observó con optimismo el ritmo de acumulación de reservas del BCRA, destacando compras diarias que superan el 5% del volumen cambiario.
“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del organismo Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.
La vocera destacó que las compras de la Argentina "excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.
Desde el lunes 4 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró US$ 515 millones.
Por otro lado, anunció que la misión para la primera revisión del programa en curso será en febrero, pero sin una fecha aún confirmada.
Asimismo, Kozack dijo que todavía no está cerrado el programa de actividades de Krislatina Georgieva en el Foro Mundial de Davos, por lo cual no estaba en condiciones de informar sobre un encuentro con el presidente, Javier Milei.
El Banco Central realizó este miércoles la mayor compra de divisas en lo que va del año, al sumar u$s187 millones: de esta manera, sumó ocho jornadas al hilo con saldo positivo en el mercado cambiario.
En lo que va del año, desde que puso en marcha el nuevo programa de acumulación de reservas este año, el BCRA ya acumula u$s515 millones.
Así, las reservas subieron u$s37 millones este miércoles hasta los u$s44.717 millones: la menor suba, pese a la abultada compra, se debe a que la autoridad monetaria debió pagar u$s100 millones a organismos internacionales, según informaron fuentes oficiales.