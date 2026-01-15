Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 15 de enero

El dólar cerró el jueves con una tónica de retroceso en las pizarras bancarias y bajas también en los tipos de cambio paralelos. El blue corrigió a la baja y el MEP acompañó, en otra rueda bajo el esquema de bandas que sigue de cerca el mercado por su impacto en la acumulación de reservas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, el dólar terminó en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja diaria y spread de $50. BBVA y Banco Hipotecario cerraron con la misma pizarra: $1.420/$1.470, también con caída y spread de $50.
ICBC y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, con retroceso y spread de $50. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.420 y $1.470, con una baja más marcada y spread de $50.
Banco Bica terminó en $1.426 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y spread de $59, manteniéndose como uno de los valores más altos en el tramo vendedor.
En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.
Dolar
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.473,39 para la compra y $1.473,97 para la venta, con una baja de -0,63% y spread de $0,58. El financiero volvió a ubicarse por debajo del blue y más cerca de la banda inferior del panel bancario.
Dolar hoy
Dólar blue
El dólar blue bajó y terminó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una variación de -0,33% y spread de $20. La corrección dejó al informal todavía por encima del MEP, aunque con una distancia más corta respecto de la plaza financiera.