#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 15 de enero

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas generalizadas, el blue bajó y el MEP bajó durante la jornada de este jueves.

An employee counts U.S. dollars in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa GonzalezAn employee counts U.S. dollars in an exchange house, in Bogota, Colombia January 27, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró el jueves con una tónica de retroceso en las pizarras bancarias y bajas también en los tipos de cambio paralelos. El blue corrigió a la baja y el MEP acompañó, en otra rueda bajo el esquema de bandas que sigue de cerca el mercado por su impacto en la acumulación de reservas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, el dólar terminó en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja diaria y spread de $50. BBVA y Banco Hipotecario cerraron con la misma pizarra: $1.420/$1.470, también con caída y spread de $50.

ICBC y Banco Provincia de Buenos Aires finalizaron en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, con retroceso y spread de $50. Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cerraron en $1.420 y $1.470, con una baja más marcada y spread de $50.

Banco Bica terminó en $1.426 para la compra y $1.485 para la venta, con variación negativa y spread de $59, manteniéndose como uno de los valores más altos en el tramo vendedor.

En el relevamiento del cierre no figuraron cotizaciones para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop, por lo que quedaron sin datos en la tabla de la jornada.

DolarDolar

Dólar MEP

El dólar MEP cerró en $1.473,39 para la compra y $1.473,97 para la venta, con una baja de -0,63% y spread de $0,58. El financiero volvió a ubicarse por debajo del blue y más cerca de la banda inferior del panel bancario.

Dolar hoyDolar hoy

Dólar blue

El dólar blue bajó y terminó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una variación de -0,33% y spread de $20. La corrección dejó al informal todavía por encima del MEP, aunque con una distancia más corta respecto de la plaza financiera.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro