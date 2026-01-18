Milei busca protagonismo en Davos 2026 con un discurso a favor de las ideas de la libertad
Del 19 al 23 de enero, la ciudad suiza volverá a concentrar la atención global. En la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, Javier Milei intentará posicionarse como una de las voces centrales, con un mensaje alineado a la libertad económica y una agenda intensa de reuniones bilaterales.
Javier Milei, durante una de su participación en enero de 2025, Foto: Reuters
La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá en Davos a líderes políticos, empresarios y referentes de la sociedad civil de casi 130 países. En ese escenario, el presidente Javier Milei buscará ocupar un rol destacado, con un extenso discurso y una serie de encuentros clave con jefes de Gobierno.
Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, Davos 2026 propone convertirse en un espacio de articulación en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas aceleradas y debates sobre el rumbo del crecimiento económico global.
Para el mandatario argentino, la cumbre representa una vidriera estratégica. Milei llegará con la intención de “bajar línea” a favor de las ideas de la libertad, reforzando su perfil internacional y defendiendo un modelo económico basado en la apertura, la desregulación y la atracción de inversiones.
Durante más de cinco décadas, el Foro ha convocado a líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, el mundo académico y nuevas generaciones. Según sus organizadores, el objetivo central es comprender los desafíos globales y generar consensos que permitan enfrentarlos de manera coordinada.
La ciudad de Davos volverá a ser el epicentro del debate político y económico.
El programa de este año se apoya en ese legado, pero también en los últimos acontecimientos mundiales y en innovaciones que están redefiniendo la economía y la política internacional. La agenda combina debates estratégicos con propuestas orientadas a soluciones de largo plazo.
Qué se espera de Davos 2026
En distintas sesiones, Davos explorará cómo renovar la cooperación internacional en un contexto marcado por normas cuestionadas, alianzas tensas y una confianza global erosionada. La premisa es reconstruir puentes en un escenario fragmentado.
Los debates se enfocarán en soluciones prácticas para fomentar la resiliencia, la competitividad y el crecimiento inclusivo. Entre los ejes centrales aparece el despliegue responsable de tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial generativa y su impacto en el empleo y la productividad.
Con casi 3.000 participantes, la Reunión Anual reflejará una combinación singular de sectores, industrias y generaciones. Esa amplitud de miradas es presentada como una condición necesaria para encontrar respuestas compartidas a desafíos complejos y entrelazados.
En ese marco, Milei brindará un discurso que promete ser uno de los momentos políticos más relevantes para la Argentina. Además, mantendrá reuniones bilaterales con distintos líderes, en una agenda orientada a reforzar vínculos estratégicos y explorar oportunidades de cooperación económica.
El encuentro contará con sesiones transmitidas en vivo, una cobertura mediática global y la participación de la comunidad a través del Foro Abierto, un espacio que busca acercar los debates a la ciudadanía y ampliar el alcance de las discusiones.
Quiénes participan y por qué importa
La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países y sectores. Asisten directores ejecutivos y presidentes de empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, y altos funcionarios de los países del G7, G20 y BRICS.
También participan directivos de organizaciones internacionales y referentes de organismos multilaterales, lo que refuerza el peso institucional del encuentro. La presencia de estas figuras convierte a Davos en un termómetro privilegiado del clima político y económico global.
Un dato distintivo de esta edición es que cerca de la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global. Esa composición busca reflejar realidades diversas y contextos económicos y sociales diferentes, ampliando el abanico de perspectivas en discusión.
Líderes de gobiernos, empresas y sociedad civil participarán de más de 200 sesiones transmitidas en vivo.
El programa se enriquece además con aportes de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas y figuras destacadas de la cultura. A ellos se suman emprendedores sociales, académicos y expertos de distintos laboratorios de ideas.
Los líderes jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro, junto con innovadores y pioneros tecnológicos, aportan miradas de vanguardia y experiencias directas frente al cambio. Su participación apunta a conectar las discusiones estratégicas con las nuevas generaciones.
La cobertura de más de 200 sesiones en vivo garantiza transparencia y accesibilidad. Audiencias de todo el mundo podrán seguir los debates, cuestionar ideas y participar de manera indirecta en una cumbre que, año tras año, busca influir en la agenda global.
Para Milei, Davos 2026 no será solo una cumbre más. Será una oportunidad para proyectar su visión económica en un escenario de máxima visibilidad y para posicionar a la Argentina dentro de un debate global que combina poder, ideas y futuro.