Cuál será la agenda de Milei durante esta semana en Suiza: Davos, Consejo de Paz y entrevistas

El 2026 cuenta rápidamente con la primera actividad del presidente Javier Milei en el exterior, siendo la semana del Foro Económico Mundial de Davos el eje del primer viaje, el llega a destino este martes a las 15:30, hora argentina.
El presidente argentino comienza este 20 de enero la serie de actividades. Recién este miércoles intervendrá en el Foro Económico Mundial.
Será la tercera vez que participe de la reunión anual y la cuarta que visite Suiza, siendo su aparición por fuera del foro la la Conferencia de Paz sobre Ucrania de junio de 2024, aquella que se dio luego de ser invitado por Giorgia Meloni al G7 en Italia, donde tuvo un encuentro con el Papa Francisco.
Esta fue la 39° ocasión que viaja al exterior desde que asumió la presidencia, pero su viaje no estará sólo atravesado por la ponencia en el Foro Económico Mundial. Comenzará este mismo martes 20 de enero y finalizará el jueves por la tarde, teniendo de por medio nuevas entrevistas con medios internacionales y otros encuentros con autoridades de empresas.
El líder de La Libertad Avanza viaja acompañado de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También lo hará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Esta misma jornada se encuentra con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro a las 16:30, hora argentina, iniciando la agenda pesada el miércoles. Entre los rubros de Ostro figuran la logística, catering aéreo, distribución de contenidos para aerolíneas y el rubro de gemas y minerales.
A primera hora saludará al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, para minutos después participar del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un panel del Foro Económico para explorar los desafíos y oportunidades actuales del país.
Luego, sin precisiones sobre los nombres propios y el itinerario, tendrá encuentros con “CEO’s de Bancos Globales”, según el reporte oficial.
Su pasaje final y más relevante del miércoles llegará sobre el mediodía cuando salude al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende, y proceda a intervenir en el Foro Económico Mundial, donde se espera que su discurso apunte a la necesidad de establecer relaciones diplomáticas basadas en lo ideológico y no en lo económico.
La particularidad del orden de aparición del Foro de Davos es que Milei saldrá después de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero aún sin anuncio oficial de que se lleve a cabo, al menos, una tradicional foto. La agenda oficial del hombre de la Casa Blanca se ve atravesada por elementos que no lo obligarían a acercarse en ese preciso instante.
El jueves, el último de los días de actividad, iniciará a las 6:30, hora de Argentina, con la firma de Javier Milei del Consejo de Paz, este particular proyecto impulsado por Trump en el cual solicitó una especie de “membresía” de 1.000 millones de dólares. La invitación incluyó a China y Rusia. Se trata de una organización diferente al existente Consejo Mundial de la Paz.
No hay una lista oficial de quiénes lo rubricarán, pero ya se sabe que Emmanuel Macron de Francia lo descartó y que Washington “persigue” a Benjamin Netanyahu de Israel para que se sume.
La presencia de Milei en Suiza se completará con entrevistas a Bloomberg y The Economist, en esta última con la Editora en Jefe Zanny Minton Beddoes. Todo a confirmar, al igual que un posible encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.
La partida oficial del presidente y su comitiva será el jueves a las 13 horas, con horario de regreso estipulado para las 6 del viernes.