Francia descarta el Consejo de Paz de Trump por cuestionar a la ONU

El gobierno francés dejó trascender su oposición al plan del presidente estadounidense porque observa desafíos al multilateralismo y a los principios de la Organización de las Naciones Unidas.

París sostiene que la propuesta de Washington “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios de la ONU”. Foto: Archivo / REUTERS / Al Drago.París sostiene que la propuesta de Washington “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios de la ONU”. Foto: Archivo / REUTERS / Al Drago.
Fuentes cercanas al gobierno de Francia dejaron trascender este lunes a diversas agencias de noticias que "no está previsto dar una respuesta favorable” a la invitación a unirse a un "Consejo de Paz" promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, porque la propuesta cuestiona principios del multilateralismo y a la ONU.

El documento "va más allá del mero marco de Gaza", contrariamente a las expectativas iniciales, indicó una fuente próxima al presidente francés, Emmanuel Macron, reiterando que siguen comprometidos con un cese del fuego en Gaza.

La iniciativa impulsada por Trump "plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ponerse en entredicho", agregó.

Por ello, en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, Francia no tiene intención de entrar en la junta, dijeron las fuentes. El Ministerio de Exteriores había recordado previamente el "apego" de Francia "a la Carta de las Naciones Unidas", que "sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, en el que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias prevalecen sobre la arbitrariedad, las relaciones de fuerza y la guerra".

Más invitaciones

La Casa Blanca ha solicitado a varios líderes mundiales que se integren al consejo, que sería presidido con amplio poder por Trump.

Belarus' Foreign Ministry spokesman Ruslan Varankov shows a letter from U.S. President Donald Trump inviting Belarus' President Alexander Lukashenko to join the "Board of Peace", during a meeting in Minsk, Belarus, in this image released January 19, 2026. Belarus Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Ruslan Varankov, muestra una carta del presidente estadounidense Donald Trump invitando al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, a unirse a la "Junta de la Paz". Foto: REUTERS.

Entre los convocados se encuentran el líder de Rusia, Vladimir Putin; el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; al líder bielorruso Alexandr Lukashenko; y al primer ministro de la India, Narendra Modi, entre otros.

Este consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada por dos años de guerra, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado y por momentos parece un intento por deslegitimar el papel de Naciones Unidas.

Milei dijo que sí

Por Sudamérica han recibido invitaciones los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Argentina, Javier Milei.

El presidente argentino confirmó su aceptación a la propuesta estadounidense apenas conocida la invitación, e incluso planteó ser Miembro Fundador de la iniciativa.

El presidente difundió en X la carta de Donald Trump y confirmó la invitación para integrar el Board of Peace.El presidente difundió en X la carta de Donald Trump y confirmó la invitación para integrar el Board of Peace.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace”, escribió Milei en su publicación. En el mismo mensaje explicó que se trata de “una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”.

Milei también destacó el rol que se le asigna al país dentro de la iniciativa impulsada desde Washington. “Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad”, afirmó, subrayando el carácter simbólico y político de la convocatoria cursada por el líder republicano.

Donald Trump
Francia
Argentina
India
ONU

