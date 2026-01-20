#HOY:

Nueva intimidación

Trump publicó una foto clavando una bandera estadounidense en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos protagonizó un nuevo episodio controversial en Truth Social respecto a la isla que se encuentra dentro del Reino de Dinamarca.

La publicación de Trump en Truth Social.La publicación de Trump en Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su cuenta de Truth Social una imagen en la que aparece poniendo la bandera estadounidense en el territorio de Groenlandia.

En la foto, el mandatario aparece acompañado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ve un cartel que dice “GROENLANDIA - TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS EST. 2026”

Por otro lado, Trump difundió otra imagen en la que se lo ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, donde se ve un mapa detrás que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo la bandera estadounidense.

U.S. President Donald Trump walks from Marine One to the White House in Washington, D.C., U.S., January 20, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz

Además, Trump informó este martes en Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre Groenlandia. "Como él expresó a todo el mundo, de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!", escribió.

Estas interacciones en redes sociales se dan horas después de hacerse pública una carta enviada a Noruega, y con réplica a otros líderes europeos, donde el inquilino de la Casa Blanca argumenta que decidió avanzar por la isla del Reino de Dinamarca luego de no recibir el Premio Nobel de la Paz.

Qué dijo Noruega del accionar de Trump

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, informó el lunes en una declaración que recibió un mensaje de texto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró la postura de su país con respecto a Groenlandia, territorio que forma parte del Reino de Dinamarca, por lo que Noruega "apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto".

El mensaje de Trump fue enviado en respuesta a uno enviado previamente por Store y el presidente finlandés, Alexander Stubb, quienes expresaron su oposición al anuncio sobre el aumento de aranceles y mencionaron la necesidad de una desescalada.

Prime Minister of Norway Jonas Gahr Store speaks during a press conference at the Nordic Prime Ministers' Summer Meeting at the Paimio Sanatorium in Paimio, Finland May 26, 2025. Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND.Jonas Gahr Store, primer minsitro de Noruega. Crédito: Lehtikuva/Roni Rekomaa

En la declaración, Store también habló sobre el Premio Nobel de la Paz: "Expliqué con claridad, incluso al presidente Trump, que es bien sabido que el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno noruego", expresó.

Según publicaron medios locales, en el mensaje de texto para Store, Trump mencionó la decisión de Noruega de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz por lo que el presidente describió como "detener ocho guerras", y dijo que "ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz" y agregó que ahora podría "pensar en lo que es bueno y apropiado" para Estados Unidos.

