Más seguridad

Pullaro destacó una baja histórica de la violencia y reforzó el patrullaje policial en Iriondo

El gobernador entregó camionetas 0 km destinadas a la Unidad Regional X. El acto se realizó en la sede policial de Cañada de Gómez, ciudad donde el mandatario también recorrió obras que el municipio ejecuta con aportes del Gobierno provincial. “Nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento”, aseguró.