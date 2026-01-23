Será el 13 de febrero

Tras más de dos décadas de espera, se inaugura el nuevo edificio de la Escuela 238 en Venado Tuerto

Tal como se había anunciado, el Gobierno de la provincia de Santa Fe entregará a la comunidad la obra finalizada de la Escuela Nº 238, permitiendo que el ciclo lectivo 2026 comience en el nuevo edificio. La apertura oficial será el 13 de febrero y marcará el cierre de una espera que se extendió por más de 20 años.