Tras más de dos décadas de espera, se inaugura el nuevo edificio de la Escuela 238 en Venado Tuerto

Tal como se había anunciado, el Gobierno de la provincia de Santa Fe entregará a la comunidad la obra finalizada de la Escuela Nº 238, permitiendo que el ciclo lectivo 2026 comience en el nuevo edificio. La apertura oficial será el 13 de febrero y marcará el cierre de una espera que se extendió por más de 20 años.
En este sentido, el Ministro de Obras Públicas, informó que “la apertura de puertas será el 13 de febrero a la tardecita, para que la comunidad educativa y los vecinos puedan acercarse a recorrerla, a conocer esta obra terminada por el Gobierno de Maximiliano Pullaro”.
Cabe recordar, que esta obra simboliza el reconocimiento a una comunidad que sostuvo su reclamo durante años para que se termine.
La construcción nacional se inició en 2004 y estuvo muchos años abandonada, incluso era ya era un lugar inseguro, un escondite para la delincuencia y las adicciones. En varias oportunidades, distintos gobiernos quisieron reactivarla, pero solo fueron intentos.
Finalmente, el Gobernador Pullaro y el Ministro Enrico decidieron darle prioridad y finalizarla con recursos provinciales, pensando en los más de 400 alumnos que año a año podrán completar sus estudios secundarios en este lugar.
Por último, Lisandro Enrico expresó: “Esto sí fue ponerse la obra al hombro. Entre todos; Provincia, directivos, cooperadores, legisladores y Municipalidad logramos sacar adelante este proyecto tan esperado por la comunidad que se encontraba en ruinas y abandonado".
"Lo agarramos en apenas un 40%, y en pocos días vamos a entregar una escuela moderna, totalmente equipada, para que los estudiantes y docentes ya no tengan que seguir improvisando las clases en otros lugares. Incluso el Gobierno de Venado Tuerto se encuentra realizando la pavimentación de las calles aledañas. Al fin el barrio iturbide tendrá su escuela lista y en funcionamiento”.