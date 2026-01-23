#HOY:

Alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras nueve provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Imagen ilustrativa.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo y que en algunas zonas sube a nivel naranja, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

El gráfico de alerta del SMN.

Alerta por tormentas fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 km/h.

Imagen ilustrativa.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
