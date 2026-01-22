Para el norte santafesino

Emergencia agropecuaria: Nación avaló la prórroga solicitada por Santa Fe por la sequía

La Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria dio el visto bueno al pedido de prórroga presentado por la provincia de Santa Fe y recomendó al Ministerio de Economía de la Nación su resolución definitiva. La medida extiende la emergencia hasta el 28 de febrero de 2026 y alcanza a distritos del departamento 9 de Julio afectados por la sequía.