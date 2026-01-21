El clima volvió a condicionar las tareas agrícolas en el centro norte santafesino
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las precipitaciones registradas entre el 14 y el 20 de enero volvieron a condicionar el ritmo de las labores agrícolas en el centro norte provincial, con impactos desiguales en la cosecha de girasol, el avance de los cultivos de la campaña gruesa y las tareas de picado y embolsado de maíz temprano.
Semana clave para la cosecha y el picado, marcada por excesos hídricos en el centro norte provincial
El Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto a la Universidad Católica difundió su informe correspondiente a la semana comprendida entre el 14 y el 20 de enero, en el que se destaca que las actividades agrícolas continuaron fuertemente condicionadas por el clima, luego de once semanas consecutivas de precipitaciones en el centro norte de la provincia.
Durante el período analizado, las lluvias se intensificaron especialmente en los departamentos San Justo, San Javier, Las Colonias y Garay, donde se registraron montos acumulados superiores a los 140 milímetros, generando escenarios productivos contrastantes según la zona y la condición de los suelos.
Si bien la distribución geográfica de las precipitaciones fue relativamente regular, su intensidad resultó dispar, lo que incidió directamente en la normalidad y el ritmo de las labores.
Las condiciones meteorológicas afectaron de manera directa el desarrollo de múltiples actividades: la siembra de algodón, sorgo forrajero y granífero, soja tardía y maíz tardío, la cosecha de girasol, la aplicación de herbicidas e insecticidas, y el picado y embolsado de maíz temprano, además de los monitoreos sanitarios y fenológicos de los cultivos.
Avances en la cosecha de girasol
En el caso del girasol, la recolección avanzó con ritmos variables en los departamentos del norte santafesino, regulada principalmente por los excesos hídricos.
No obstante, en los últimos días del período informado se observó un incremento en la actividad, particularmente en los departamentos del centro del área SEA, como San Justo, norte de La Capital, Las Colonias y Castellanos, donde la mejora en la condición física de los suelos permitió el ingreso de la maquinaria.
Con la incorporación de nuevas áreas cosechadas, los rendimientos mostraron una tendencia alcista, con valores que oscilaron entre 20 y 24 quintales por hectárea, mínimos y máximos de 28 a 30 qq/ha, y lotes puntuales que alcanzaron 38 a 40 qq/ha.
En cuanto a sanidad, persistieron daños por ataque de aves en algunos lotes, por lo que se realizaron aplicaciones para acelerar el secado y reducir pérdidas.
Maíz temprano, soja y reservas forrajeras
Los maíces tempranos mantuvieron estados buenos a muy buenos, con cultivares que expresaron plenamente su potencial productivo. La adecuada disponibilidad de humedad, la genética utilizada y las estrategias de fertilización nitrogenada post emergencia permitieron un desarrollo óptimo, sin presencia significativa de plagas ni enfermedades.
En paralelo, continuó a buen ritmo el picado y embolsado de maíz para autoconsumo, especialmente en las zonas de influencia de las cuencas lecheras, con resultados alentadores. Los rendimientos oscilaron entre 12 y 13 m/bolsa/ha, con máximos de hasta 18 m/bolsa/ha, obteniéndose reservas de buena a muy buena calidad.
Lluvias persistentes y avances desiguales en la campaña gruesa del centro norte de Santa Fe
La soja temprana presentó una evolución favorable, con buen crecimiento vegetativo, cierre de entresurcos y uniformidad de plantas, sin inconvenientes hasta el momento.
Implantaciones y disponibilidad de agua
En cuanto a los cultivos tardíos, la soja de segunda alcanzó un 94 % de avance, con una intención de siembra estimada en 600.000 hectáreas, mientras que el maíz tardío llegó al 70 %, sobre una superficie proyectada de 90.000 hectáreas, lo que representa un incremento interanual del 22 %.
Por su parte, la implantación de algodón y sorgo granífero resultó inferior a la campaña anterior, condicionada por los eventos climáticos y la rentabilidad comparativa de otros cultivos.
Finalmente, el informe subraya que, gracias a las precipitaciones acumuladas desde octubre de 2025 hasta enero de 2026, se verificó una buena a muy buena disponibilidad de agua útil en los perfiles de suelo del centro norte santafesino, aunque con sectores puntuales encharcados en posiciones topográficas bajas.
La evolución final de la campaña dependerá de la dinámica climática, las decisiones productivas y las inversiones tecnológicas que cada productor defina para el cierre del ciclo agrícola.