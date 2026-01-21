Informe SEA

El clima volvió a condicionar las tareas agrícolas en el centro norte santafesino

El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las precipitaciones registradas entre el 14 y el 20 de enero volvieron a condicionar el ritmo de las labores agrícolas en el centro norte provincial, con impactos desiguales en la cosecha de girasol, el avance de los cultivos de la campaña gruesa y las tareas de picado y embolsado de maíz temprano.