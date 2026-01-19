Del campo al puerto: radiografía de la comercialización de la cebada en Argentina
Con fuerte concentración productiva en Buenos Aires y un marcado perfil exportador, la cebada se consolida como uno de los cultivos estratégicos de la agricultura argentina. Un análisis de los datos de SIO Granos permite comprender cómo se estructura su comercialización, cuáles son los principales destinos y qué tipo de contratos predominan.
Cebada: logística, contratos y precios de un cereal estratégico para el país
La cebada ocupa un lugar destacado dentro del esquema agrícola nacional: es el quinto cultivo en superficie sembrada y el cuarto en volumen de producción. Su relevancia se explica tanto por su rol como insumo esencial de la industria maltera —clave para la producción cervecera— como por su utilización en la alimentación animal.
Además, una porción significativa de la cosecha se destina a la exportación, posicionando a la Argentina entre los principales proveedores mundiales del cereal.
De acuerdo con datos de SIO Granos, entre las campañas 2019/20 y 2023/24 se comercializaron en promedio 4,7 millones de toneladas de cebada por ciclo.
La originación presenta una marcada concentración geográfica: el 94% de las ventas tuvo origen en la provincia de Buenos Aires, especialmente en los partidos del sur como Necochea, Tres Arroyos, Tandil, Coronel Dorrego y Lobería. Muy por detrás se ubicaron Santa Fe, La Pampa y Córdoba.
Puertos, exportación y demanda interna
El destino de la cebada refleja con claridad su perfil exportador. En las últimas cinco campañas, cerca de dos tercios de la producción se colocaron en el mercado internacional.
En promedio, el 69% del cereal comercializado tuvo como destino los puertos argentinos: Quequén concentró el 36%, Bahía Blanca el 22% y el Gran Rosario el 11%. En términos absolutos, esto equivale a unas 3,3 millones de toneladas por campaña con destino portuario.
El mercado interno también cumple un rol relevante. La cebada cervecera abastece exclusivamente a la industria maltera, mientras que la cebada forrajera se destina a la nutrición animal. Otras zonas relevantes de entrega fueron el Oeste de Buenos Aires y el Este de La Pampa, que concentraron cerca del 19% del volumen comercializado.
Contratos, precios y dinámica comercial
La comercialización de cebada se caracteriza por una fuerte utilización de contratos de compraventa y una clara preferencia por los acuerdos con entrega diferida. En promedio, el 41% de la producción se negocia de manera anticipada, antes del inicio formal de la campaña, mientras que el 58% se vende durante el ciclo comercial.
Los contratos forward dominan el mercado: representan el 69% del total de las operaciones, especialmente en las ventas anticipadas, donde alcanzan el 98%. En cuanto a la fijación de precios, predomina el precio hecho, aunque en los contratos forward cobra mayor relevancia el precio a fijar.
En estos casos, la principal referencia utilizada es el mercado comprador, seguido a distancia por el Precio Cámara.
La campaña 2024/25 mostró algunos cambios relevantes. Si bien la comercialización total alcanzó 4,5 millones de toneladas, se duplicó la proporción de contratos con precio a fijar, que llegó al 42%. Además, se incrementaron los pagos contra entrega y anticipados, en detrimento de los pagos a plazo.
Para la campaña 2025/26, los datos preliminares indican que más del 40% de la producción ya fue comercializada de forma anticipada.
En síntesis, el mercado de cebada argentino se caracteriza por una producción altamente concentrada, una logística orientada a la exportación y un esquema comercial dominado por contratos forward.
La ausencia de un mercado de futuros líquido obliga a productores y compradores a gestionar el riesgo de precios a través de acuerdos directos, en un circuito donde la demanda segmentada define las referencias y condiciones de negociación.