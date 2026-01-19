Cereal estratégico

Del campo al puerto: radiografía de la comercialización de la cebada en Argentina

Con fuerte concentración productiva en Buenos Aires y un marcado perfil exportador, la cebada se consolida como uno de los cultivos estratégicos de la agricultura argentina. Un análisis de los datos de SIO Granos permite comprender cómo se estructura su comercialización, cuáles son los principales destinos y qué tipo de contratos predominan.