Informe de la BCR

La región núcleo apunta a una de sus mayores cosechas de maíz en 15 años

La primera estimación de la campaña maicera 2025/26 proyecta una producción de 14,8 millones de toneladas en la región núcleo, lo que representa un incremento del 20% respecto al ciclo anterior. El crecimiento se explica por una mayor superficie sembrada y una recuperación del rinde promedio, aunque la interrupción de las lluvias en pleno período crítico recortó el potencial récord que se esperaba al inicio de la campaña.