Señales de recuperación del stock ganadero

Primer remate del año en ROSGAN: demanda sólida, oferta escasa y valores sostenidos

El primer remate de ROSGAN en 2026 confirmó la fortaleza de la demanda en un escenario de oferta limitada, con precios muy similares a los elevados valores registrados en diciembre pasado. En un contexto de cambios macroeconómicos y recuperación de la rentabilidad del productor, el mercado comenzó el año mostrando señales de consolidación de precios, avance de la recría y los primeros indicios de una posible recomposición del stock ganadero.