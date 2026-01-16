Primer remate del año en ROSGAN: demanda sólida, oferta escasa y valores sostenidos
El primer remate de ROSGAN en 2026 confirmó la fortaleza de la demanda en un escenario de oferta limitada, con precios muy similares a los elevados valores registrados en diciembre pasado. En un contexto de cambios macroeconómicos y recuperación de la rentabilidad del productor, el mercado comenzó el año mostrando señales de consolidación de precios, avance de la recría y los primeros indicios de una posible recomposición del stock ganadero.
La demanda actuó con mucha solidez lográndose precios muy parecidos a diciembre del 2025.
El primer remate del año 2026 de ROSGAN volvió a mostrar la solidez de la demanda construida sobre una oferta escasa. En un contexto de actividad reducida por el período estival, se ofrecieron alrededor de 5.000 cabezas y se lograron precios muy similares a los de diciembre de 2025, mes que había finalizado con valores elevados.
Según el análisis realizado por Raúl Milano, presidente de ROSGAN, el año 2025 cerró con un volumen importante de animales vendidos con destino a invernada, estableciéndose en el segundo semestre un incremento sostenido de precios.
Este proceso respondió, por un lado, a la escasa oferta anual, más allá de los volúmenes presentados hacia el final del año, y por otro, a la decisión de los actores, en el nuevo modelo macroeconómico y político, de apostar fuertemente a una nueva etapa productiva, con baja de la inflación y rentas logradas en la utilización financiera de los recursos.
Recuperación de precios
En ese marco, el sector ganadero fue el único que registró un alza importante de precios frente a la caída general de inventarios y activos observada en otras actividades.
Este nuevo piso de precios, con incrementos que superaron el 70 % en algunas categorías, permitió a la cadena sobrellevar mejor el impacto de los costos. Mientras la mayoría de las producciones enfrenta incrementos de costos y pérdida de rentabilidad, la relación entre oferta y demanda ubicó a la cadena ganadera en un nuevo escalón.
El análisis también señala que las limitantes actuales de la industria exportadora, con pérdida de competitividad respecto de los países limítrofes, reflejan el impacto de una fuerte recuperación de precios para el productor, con niveles de rentabilidad que no se observaban desde hacía años.
Esta situación afecta a un eslabón clave de la cadena, pero se presenta como el costo necesario para iniciar una etapa de crecimiento futuro del stock ganadero, dado que sin buenos precios la producción continuaba achicándose y consolidando límites de carácter estructural.
La herencia de la época "K"
La pérdida de stock, en una producción biológica de al menos tres años, es presentada como resultado de las distorsiones vividas durante los últimos veinte años.
Las distintas formas de intervención en un mercado de competencia perfecta, orientadas a garantizar la mesa de los argentinos, terminaron generando el efecto inverso, encareciendo un producto que se volvió escaso.
Algunos períodos de liberación parcial de distorsiones permitieron iniciar una recomposición de la actividad, aunque el daño ya estaba hecho y el productor había perdido capital e interés.
Mirando al mundo
En el plano internacional, se destaca la fortaleza del consumo mundial de carnes, impulsado por la incorporación de China como gran demandante.
Bovinos, porcinos y aves incrementaron sustancialmente su consumo, acompañado por un retorno a la producción natural, luego de que las alternativas sintéticas no lograran desplazar la preferencia por lo natural.
En este contexto, el primer remate del año mostró pequeñas variaciones de precios respecto de diciembre, atribuibles a la no convalidación de valores extraordinarios, en un escenario en el que se aproxima la zafra de terneros y la necesidad de encontrar un nuevo punto de equilibrio.
Se observó además el avance del proceso de recría, con lotes de mayor kilaje, reflejado también en el aumento del peso promedio de faena registrado en los últimos meses.
Las categorías de vacas y vaquillonas de cría comenzaron a mostrar una mejor calidad. Aunque se trata de una categoría con bajo volumen de ventas en sistemas televisados o por streaming, su colocación a buenos valores es considerada un indicador relevante para identificar el inicio de la retención.
En ese sentido, se registró una demanda más dispuesta a repoblar campos, interpretada como un primer síntoma de recuperación del stock ganadero.
Primer remate del año
Fuente: ROSGAN
