Anuncio de la BCR

Abrió la recepción del Primer Lote de Soja: comienza formalmente la comercialización de la nueva campaña

Como cada año, la Bolsa de Comercio de Rosario puso en marcha el proceso que marca simbólicamente el inicio de la comercialización de la nueva campaña sojera, a través de la Cámara Arbitral de Cereales