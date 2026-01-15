Abrió la recepción del Primer Lote de Soja: comienza formalmente la comercialización de la nueva campaña

La Bolsa de Comercio de Rosario abrió el período de recepción del Primer Lote de Soja de la campaña 2025/26, una instancia tradicional que marca el comienzo formal de la comercialización del principal cultivo del país y que culmina con su posterior remate en el Recinto de Operaciones.
La mercadería deberá entregarse en el establecimiento de RENOVA S.A., ubicado en Brigadier López 10500, en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe, cumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario.
El Primer Lote de Soja constituye un hito institucional de gran relevancia para el sector agroindustrial, ya que representa el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial y refleja el vínculo histórico entre la producción primaria, la industria y los mercados.
Para consultas vinculadas al proceso de entrega y recepción de la mercadería, los interesados podrán comunicarse con la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario al +54 9 3415 47-2192 o vía correo electrónico a [email protected].
Asimismo, se encuentran disponibles otras vías de contacto a través del +54 9 3413 50-8833 (Cercanía) o al teléfono 0341-525-8300, interno 1142.