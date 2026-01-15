Expectativas superadas

Trigo histórico en Entre Ríos: la producción superó las 3 millones de toneladas por primera vez

Entre Ríos alcanzó una cosecha inédita de 3,09 millones de toneladas. Pese al récord de rinde, la baja proteína y la caída de precios internacionales limitaron la rentabilidad al 11% en campos alquilados.