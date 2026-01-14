Informe del Rosgan

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: un año clave para la carne vacuna argentina

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre un nuevo escenario para la carne vacuna argentina. Menos aranceles, nuevos cupos y mayor previsibilidad comercial marcan un 2026 clave para el sector.