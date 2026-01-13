Datos de noviembre

La avicultura retrocedio en el Semáforo de Coninagro: caída en rentabilidad y en exportaciones

El tradicional informe de Coninagro sobre las economías regionales mostró que la actividad aviar fue la única que cambió de color en noviembre, al pasar de verde a amarillo. El sector perdió competitividad frente a la inflación, con precios estancados, exportaciones en baja y mayores costos.