Mercados de carbono: una oportunidad económica que Argentina puede aprovechar

En un contexto global donde la acción climática se traduce cada vez más en oportunidades económicas, la Mesa Argentina de Carbono sostiene que la Argentina está ante una posibilidad histórica: transformar su capital natural en un activo exportable de alto valor.
De acuerdo con el espacio —que reúne a más de 50 empresas, cámaras y especialistas vinculados al desarrollo de proyectos de carbono—, la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París permitiría multiplicar el valor de los créditos de carbono que hoy se comercializan en el país.
“El mercado internacional del Artículo 6 paga entre 2 y 5 veces más por crédito de carbono que el mercado voluntario actual. Esto cambia radicalmente la ecuación económica, haciendo viables proyectos de gran envergadura en energía, agro, bosques y residuos que hoy no logran financiarse.”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
Actualmente, los créditos de carbono argentinos sólo pueden comercializarse en el mercado voluntario, lo que limita su impacto económico. Sin embargo, con la presentación de la nueva NDC 3.0 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el país podría ingresar formalmente al mercado internacional regulado por el Artículo 6, un sistema que ya moviliza inversiones millonarias en la región.
“La presentación de la NDC 3.0 funciona como prerrequisito para avanzar en la negociación de acuerdos con países compradores bajo el Art. 6 y es una señal para que el sector privado trabaje en proyectos de inversión para comercializar créditos de carbono al mundo.”, señaló Cano.
Más de 70 países ya incluyeron el Artículo 6 en sus nuevas NDC, y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados entre más de 60 naciones. Entre los principales países compradores figuran Japón, Suiza, Singapur, Suecia, Corea y Noruega, mientras que Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ghana, Kenia e Indonesia se posicionan como los principales vendedores.
Un potencial de miles de millones
Según estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, la Argentina tiene un potencial mínimo de 131,4 millones de créditos de carbono por año, generados a partir de la producción forestal y agropecuaria, la conservación de bosques nativos y otras actividades certificables.
Si estos créditos pudieran comercializarse en el mercado del Artículo 6, el país podría generar ingresos anuales de entre USD 1.400 y USD 3.900 millones, frente a los USD 788 millones que se proyectan bajo el esquema voluntario actual.
En términos macroeconómicos, se trata de una nueva fuente de divisas y financiamiento con impacto directo en las economías regionales, capaz de dinamizar sectores vinculados al uso sustentable de la tierra, la energía y la gestión de residuos.
Beneficios transversales
La Mesa Argentina de Carbono subrayó que la operatividad del Artículo 6 del Acuerdo de París aportaría beneficios que van más allá de los ingresos por exportaciones. Entre ellos se destacan:
Ingreso de divisas por exportación de intangibles con alta demanda global (ITMOs).
Acceso a financiamiento competitivo para proyectos de transición energética, forestales y de economía circular.
Mayor competitividad internacional, ante nuevas regulaciones como el mecanismo de ajuste de carbono (CBAM) de la Unión Europea, vigente desde 2026.
Desarrollo federal, mediante inversiones directas en provincias con potencial productivo y ambiental.
Una decisión estratégica
Desde la Mesa Argentina de Carbono consideran que la adopción del Artículo 6 debe entenderse como una decisión estratégica de desarrollo nacional, capaz de atraer inversiones, generar empleo y fortalecer las exportaciones.
“Argentina tiene el talento y los recursos naturales, tiene todo para ser un proveedor de créditos de carbono a los mercados internacionales que hoy los demandan y que están dispuestos a pagar valores muy por encima del mercado argentino actual"
"La presentación de la NDC 3.0 es el primer paso para no mirar esta oportunidad desde afuera, y pasar a ser protagonistas del mercado global»,concluyó el directivo.