Positivo

Mercados de carbono: una oportunidad económica que Argentina puede aprovechar

La Mesa Argentina de Carbono destacó que el país tiene el potencial de duplicar —e incluso quintuplicar— el valor de sus exportaciones de créditos de carbono si logra ingresar al mercado regulado del Artículo 6 del Acuerdo de París. Para ello, el paso clave es la presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0).