En el área agrícola santafesina

El clima marcará extremos térmicos y precipitaciones irregulares durante la próxima semana

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que entre el 15 y el 21 de enero se registrará una marcada variabilidad climática, con el ingreso inicial de aire fresco, un posterior ascenso térmico con temperaturas extremas y el cierre del período con precipitaciones de distribución muy desigual.