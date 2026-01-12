El clima marcará extremos térmicos y precipitaciones irregulares durante la próxima semana
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó que entre el 15 y el 21 de enero se registrará una marcada variabilidad climática, con el ingreso inicial de aire fresco, un posterior ascenso térmico con temperaturas extremas y el cierre del período con precipitaciones de distribución muy desigual.
Perspectiva agroclimática: bajas temperaturas iniciales, calor intenso y lluvias selectivas
La perspectiva agroclimática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período comprendido entre el 15 y el 21 de enero de 2026 anticipa una semana marcada por fuertes contrastes meteorológicos en gran parte del área agrícola nacional.
El escenario comenzará con el ingreso de una masa de aire fresco, continuará con un pronunciado aumento de las temperaturas y finalizará con el avance de un frente de tormentas que dejará lluvias de variada intensidad y distribución muy irregular.
Según el informe, el ingreso de aire frío provocará registros térmicos por debajo de los valores normales en amplias zonas productivas, aunque algunas regiones del centro-norte y nordeste mantendrán temperaturas cercanas o superiores a los promedios habituales.
Aire fresco y descenso térmico inicial
Durante el inicio del período, las temperaturas mínimas mostrarán un marcado descenso en gran parte del territorio agrícola. El extremo nordeste del NOA, Paraguay, gran parte de la región del Chaco y el centro y norte de la Mesopotamia registrarán mínimas superiores a los 20 °C, con focos puntuales aún más elevados hacia el norte.
Perspectiva agroclimática: bajas temperaturas iniciales, calor intenso y lluvias selectivas
En tanto, el este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, gran parte de la Región Pampeana y Uruguay observarán mínimas entre 15 y 20 °C, con la posibilidad de heladas localizadas en las Serranías Bonaerenses.
El centro del NOA y el centro de Cuyo presentarán registros aún más bajos, de entre 10 y 15 °C, mientras que las zonas serranas y cordilleranas del oeste podrían descender por debajo de los 10 °C, con heladas localizadas e incluso generales en áreas de mayor altitud.
Retorno del calor y temperaturas extremas
Con el avance de la semana, los vientos provenientes del trópico volverán a imponerse, restableciendo condiciones de intenso calor en la mayor parte del área agrícola, a excepción de la franja atlántica.
En ese contexto, el este del NOA, el norte del Chaco, la mayor parte de Paraguay y el norte de la Mesopotamia podrían alcanzar temperaturas máximas superiores a los 40 °C.
Perspectiva agroclimática: bajas temperaturas iniciales, calor intenso y lluvias selectivas
Otras zonas, como el centro del NOA, el sudoeste del Chaco, el norte y sudoeste de la Región Pampeana y el centro y sur de la Mesopotamia, se moverán en un rango de 35 a 40 °C.
A su vez, una amplia franja que abarca gran parte de Córdoba, el sur de Santa Fe, amplias áreas de Buenos Aires y Uruguay registrará máximas de entre 30 y 35 °C, mientras que solo la franja costera atlántica se mantendrá por debajo de los 30 °C.
Lluvias desparejas y focos de tormentas intensas
El cierre de la perspectiva estará marcado por el paso de un frente de tormenta que generará precipitaciones muy desiguales. Las lluvias más significativas se concentrarán en una franja que se extenderá en diagonal desde el NOA, atravesará el sur de la región del Chaco y se proyectará de noroeste a sudeste sobre la Región Pampeana.
Perspectiva agroclimática: bajas temperaturas iniciales, calor intenso y lluvias selectivas
En esas áreas, los acumulados podrían oscilar entre 25 y más de 100 milímetros, con focos de tormentas puntuales de elevada intensidad. En contraste, la mayor parte del área agrícola recibirá aportes hídricos moderados a escasos, con registros inferiores a los 25 milímetros, lo que podría limitar la recuperación hídrica en zonas que ya muestran signos de déficit.