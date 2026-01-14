Informe SEA

Lluvias desparejas, pero con buen impacto: panorama alentador para la campaña agrícola en el centro norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalló avances en la cosecha de girasol y el crecimiento de los cultivos de maíz, soja y algodón. Las lluvias fueron irregulares, pero mantienen buena disponibilidad de agua útil en los suelos.