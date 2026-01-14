Lluvias desparejas, pero con buen impacto: panorama alentador para la campaña agrícola en el centro norte santafesino
El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalló avances en la cosecha de girasol y el crecimiento de los cultivos de maíz, soja y algodón. Las lluvias fueron irregulares, pero mantienen buena disponibilidad de agua útil en los suelos.
Girasol en cosecha y maíz en excelente estado: balance positivo del SEA en Santa Fe
La campaña agrícola 2025/26 transita una etapa clave en el centro y norte santafesino. Según el informe del SEA correspondiente al período del 7 al 13 de enero, las lluvias registradas —aunque desparejas en intensidad y distribución— aseguraron buena humedad en los perfiles de suelo, favoreciendo el desarrollo de los cultivos de la cosecha gruesa.
Las temperaturas oscilaron entre mínimas de 17 a 21 °C y máximas de 21 a 37 °C, con acumulados superiores a los 110 milímetros en departamentos como Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo y San Javier.
Esta situación permitió sostener el ritmo de las labores agrícolas, con monitoreos y controles de malezas e insectos.
Girasol: avanza la cosecha con buenos resultados
El girasol ocupó 160.000 hectáreas, un 18% más que en la campaña anterior. Los lotes de la oleaginosa en floración y madurez fisiológica presentaron buen, muy bien y excelente estado en el 90% del área de estudio, y rendimientos que oscilaron entre 17 y 20 qq/ha, con máximos puntuales de 25 a 27 qq/ha.
La recolección avanza con demoras por la humedad del suelo tras las lluvias, mientras se aplican herbicidas para adelantar la madurez y reducir pérdidas por ataques de aves.
Maíz temprano: excelente estado general
El maíz de primera alcanzó las 95.000 hectáreas, un 20% más que el ciclo anterior.
El 98% de los lotes se encuentra en estado bueno a excelente, con óptimas condiciones de humedad y sin registros de enfermedades ni plagas. El 2% restante, en condiciones buenas a regulares.
Con humedad asegurada, los cultivos atraviesan una fase decisiva del ciclo productivo
Desde el SEA señalaron que las condiciones ambientales continuaron siendo muy favorables para el maíz, lo que permitió una buena emergencia de las plantas, adecuada densidad, desarrollo vegetativo vigoroso y un óptimo avance de las etapas de floración y fructificación.
Por su parte, comenzó el picado para autoconsumo en zonas lecheras como Castellanos y Las Colonias, con expectativas muy favorables por los primeros resultados obtenidos.
Soja temprana y tardía: desarrollo normal y buena humedad
La soja de primera completó su siembra con 1.070.000 hectáreas implantadas, un 3% superior que el año pasado.
Los cultivos muestran buen crecimiento vegetativo, cierre de entresurcos y uniformidad de plantas, sin inconvenientes sanitarios.
En tanto, la soja de segunda alcanzó un 90% de avance de siembra, sobre una intención total de 600.000 hectáreas, con buena germinación y desarrollo.
Algodón y maíz tardío: buenas condiciones pero condicionados por el clima
El algodón registró un 95% de avance de siembra, con muy buena humedad en los suelos. La superficie final aún no está definida y dependerá de la continuidad de las condiciones climáticas.
El maíz tardío, por su parte, presentó una intención de siembra de 90.000 hectáreas, un 22% más que la campaña anterior. Hasta el momento se sembró el 65%, con un avance intersemanal de 10 puntos porcentuales, condicionado por las precipitaciones registradas.
Buena reserva de agua útil
El SEA destacó que la disponibilidad de agua útil (0–20 cm) es buena a muy buena en toda el área de estudio, que abarca los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo.
En las zonas más bajas se observan algunos sectores encharcados, pero las condiciones generales son óptimas para la continuidad del ciclo agrícola.
Pronóstico: Según el informe, para el período del 14 al 20 de enero, se prevé “estabilidad climática, nublado, con el transcurso de las horas a parcialmente nublado, despejado, con ascenso de las temperaturas diarias máximas hasta mediados del jueves 15.”
Desde el SEA indicaron que, tras un aumento de la nubosidad hacia mediados de la semana, se esperan precipitaciones de distintas intensidades y distribución relativamente regular.
Luego, hacia el sábado 17, las condiciones mejorarían en la mayor parte de los departamentos, con un retorno a la estabilidad y un leve descenso de las temperaturas, que oscilarían entre mínimas de 14 a 24 °C y máximas de 26 a 37 °C.