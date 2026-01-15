Santa Fe ocupa el primer puesto de los rindes

El maíz rompe todas las marcas: proyectan una cosecha récord de 62 millones de toneladas

Con una producción estimada en 62 millones de toneladas, el maíz se encamina a su mayor hito histórico. La cifra supera en un 24% al ciclo previo y establece un nuevo techo para el agro nacional.