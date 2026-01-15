La caravana electrónica ya es una realidad: una herramienta clave para la trazabilidad ganadera
La identificación individual del ganado bovino mediante caravanas electrónicas comenzó a implementarse en todo el país bajo la regulación del SENASA, marcando un nuevo capítulo en materia de trazabilidad, calidad e inocuidad alimentaria.
Maurino, explicó a Campolitoral los alcances y beneficios de este sistema que promete transformar la producción ganadera argentina.
“El uso de la caravana electrónica está regulado por el SENASA a través de dos resoluciones: la N° 530 y la N° 841 del 2025”, detalló el profesional. El médico veterinario Andres Maurino explicó a Campolitoral que ambas resoluciones establecen un sistema de trazabilidad pensado para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y el control de los rodeos.
“La verdad que el sistema de trazabilidad es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Poder implementar un sistema que funcione de manera individual, que sea rápido y ágil, es una herramienta que va a beneficiar mucho a la producción bovina.”, destacó el productor.
El sistema, que venía siendo reclamado desde hace años por distintos actores del sector, busca modernizar y agilizar los registros de cada animal desde su nacimiento hasta el destino final del producto.
Implementación gradual y desafíos
Actualmente, la implementación de las caravanas electrónicas es obligatoria para todo productor que solicite identificación de sus animales. “Cualquier caravana de trazabilidad que se pida hoy debe ser electrónica”, explicó Maurino.
Sin embargo, aclaró que la aplicación será paulatina, acompañando el ritmo natural de identificación de los terneros, por lo que convivirán por un tiempo ambos sistemas.
Hasta el momento, la puesta en marcha no ha presentado inconvenientes significativos, aunque sí se advierte un posible cuello de botella: la disponibilidad y costo de los lectores. “Son equipos caros, especialmente para productores chicos o medianos, y la oferta todavía es limitada. Pero muchos veterinarios ya están asumiendo que será una herramienta más de trabajo habitual”, señaló el productor.
De la resistencia al convencimiento
En cuanto a la adopción de la caravana electrónica por parte de los productores, Andrés reconoció que, como sucede con todo cambio, siempre existe cierta resistencia inicial. Señaló que muchos se preguntan por qué modificar algo que “ya funciona bien”, aunque aclaró que esta herramienta llega justamente para mejorar lo que ya se viene haciendo.
Recordó que durante años se insistió en la necesidad de contar con sistemas de trazabilidad individual, algo que no se había logrado con la antigua caravana alfanumérica, que solo permitía un seguimiento por rodeo o lote.
“Indudablemente hubo resistencia. Incluso el año pasado se había previsto implementar el sistema con apoyo del Estado para que los productores no tuvieran que afrontar el costo inicial de las caravanas, pero el proceso se frenó en parte por la oposición de algunas asociaciones de productores.”, explicó Maurino.
De todos modos, el veterinario remarcó que la mayoría de los productores tecnificados y comprometidos con la eficiencia productiva ya comprenden los beneficios que traerá la identificación electrónica. “Muchos están convencidos de que esta herramienta va a favorecer al sector y a toda la cadena de producción cárnica”, afirmó.
Ventajas para toda la cadena
Las ventajas del sistema son múltiples. Desde el punto de vista del consumidor, la trazabilidad electrónica permite garantizar el origen, el recorrido y las condiciones sanitarias de la carne. “Podemos asegurar desde el nacimiento del animal hasta su llegada a la góndola, garantizando calidad e inocuidad alimentaria”, destacó el veterinario.
Desde la mirada del consumidor, la trazabilidad electrónica aporta un valor central: la confianza. Según explicó Maurino, este sistema permite que el público tenga acceso a información completa sobre el origen y recorrido del producto, lo que “genera tranquilidad al momento de consumir carne”.
El veterinario, que además es productor ganadero, señaló que el objetivo central de los productores es elaborar alimentos seguros y de calidad, y que resulta fundamental ofrecer al consumidor toda la información y las garantías sobre el trabajo que se realiza a lo largo de la cadena.
Para el productor, la herramienta ofrece una nueva forma de gestión y control interno, permitiendo registrar datos productivos y sanitarios de manera individual. “Esto mejora la eficiencia del rodeo y ayuda a seleccionar mejor los animales”, precisó.
Además, el sistema abre puertas a nuevos mercados internacionales, donde la transparencia y la información sobre los procesos productivos son cada vez más valoradas. “Con la calidad de carne que tiene Argentina, poder garantizar trazabilidad es clave para seguir siendo competitivos”, sostuvo el veterinario.
Por su parte, Maurino aseguró que el sistema de trazabilidad electrónica no solo mejorará la eficiencia productiva, sino que también aportará valor al consumidor al garantizar la calidad del producto final.
“Estamos convencidos de que esta herramienta va a servir para mejorar muchísimo la producción y garantizar calidad al consumidor”, sostuvo.
Además, destacó que en un contexto global donde la carne enfrenta cuestionamientos por su impacto ambiental, la trazabilidad puede convertirse en una aliada clave. “Hoy muchos mercados muestran cierta resistencia por temas como la huella de carbono o el uso de medicamentos veterinarios”, explicó.
“En Argentina ya estamos demostrando que en varios sistemas productivos la huella puede ser incluso negativa; somos capaces de capturar carbono y eso nos diferencia frente a otros países. Poder brindar esa información es una gran oportunidad para el sector”, concluyó el productor.