Actualizan el sistema de acreditaciones en sanidad animal para veterinarios, técnicos y privados
La Resolución 43/2026 del SENASA unifica y moderniza los procedimientos de registro y capacitación de los profesionales que realizan tareas sanitarias bajo programas oficiales. Las acreditaciones tendrán validez por cuatro años y se gestionarán íntegramente a través de herramientas digitales.
Con el objetivo de fortalecer las acciones sanitarias y de vigilancia epidemiológica en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implementó un nuevo sistema de acreditaciones para veterinarios, técnicos, inspectores sanitarios, vacunadores y otros operadores del ámbito privado que desempeñan tareas vinculadas a la sanidad y el bienestar animal.
La medida, oficializada mediante la Resolución 43/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, reemplaza los trámites de acreditación vigentes y consolida un sistema digital único para la inscripción, capacitación y registro de los profesionales que actúan bajo programas oficiales del organismo.
De acuerdo con la normativa, las nuevas acreditaciones se tramitarán en el Sistema Único de Registros (SUR) del SENASA, tendrán una validez de cuatro años y deberán ser revalidadas al vencimiento.
Ventanilla virtual
La gestión se realizará en forma virtual a través del Aula Virtual del SENASA y del sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque en algunos casos se prevé una modalidad mixta con instancias presenciales.
Entre los cambios más relevantes, se establece el uso obligatorio de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) del organismo para todas las actividades de los acreditados, reforzando la trazabilidad y transparencia de los procesos sanitarios.
La normativa también detalla las funciones y obligaciones de los profesionales, que incluyen la notificación inmediata de enfermedades de declaración obligatoria, la participación en campañas de vigilancia epidemiológica, la promoción de buenas prácticas pecuarias y el cumplimiento de las normas de bienestar animal.
Articulación
El SENASA destacó que esta actualización fortalece la articulación público-privada, asegura estándares técnicos homogéneos y promueve la responsabilidad profesional de los actores del sistema sanitario.
De este modo, el organismo busca optimizar la gestión, garantizar la inocuidad y la calidad de los productos pecuarios, y alinear las estrategias sanitarias con las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Finalmente, se informó que el listado actualizado de profesionales acreditados estará disponible en la página web del SENASA, junto con los calendarios de cursos y novedades normativas.