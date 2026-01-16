Anuncio

Actualizan el sistema de acreditaciones en sanidad animal para veterinarios, técnicos y privados

La Resolución 43/2026 del SENASA unifica y moderniza los procedimientos de registro y capacitación de los profesionales que realizan tareas sanitarias bajo programas oficiales. Las acreditaciones tendrán validez por cuatro años y se gestionarán íntegramente a través de herramientas digitales.