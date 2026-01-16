Tras la quita de retenciones

La producción nacional de leche alcanzó su mayor nivel en diez años y marca un nuevo récord histórico

La lechería argentina cerró 2025 con un crecimiento del 9,7% interanual y un total de 11.618 millones de litros producidos, el volumen más alto de la década. Tecnología, inversión y políticas de financiamiento, entre las claves del repunte.