Tras la quita de retenciones

La producción nacional de leche alcanzó su mayor nivel en diez años y marca un nuevo récord histórico

La lechería argentina cerró 2025 con un crecimiento del 9,7% interanual y un total de 11.618 millones de litros producidos, el volumen más alto de la década. Tecnología, inversión y políticas de financiamiento, entre las claves del repunte.

La producción nacional de leche alcanzó el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.
La producción nacional de leche alcanzó en 2025 los 11.618 millones de litros, el volumen más alto de los últimos diez años y el segundo en toda la historia del sector.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, destacando que el incremento interanual fue del 9,7% en relación con 2024.

Según el informe de la Dirección Nacional de Lechería, la tendencia positiva se mantiene de forma sostenida y refleja el impacto de un proceso de modernización y tecnificación en los tambos argentinos.

De este regreso a la Expo Rural serán protagonistas 8 ejemplares (6 vacas, 1 vaquillona y 1 toro) del Tambo El Solaz.

La adopción de sistemas automatizados, el uso de robots de ordeñe y la mejora en la eficiencia del manejo y la alimentación son algunos de los factores que explican el salto productivo.

Inversiones históricas

Los problemas económicos vienen desde enero, con un éxodo de tambos provocado por pagos incumplidos y la multiplicación de cheques rechazados.

El impulso del sector también se vincula con el acceso a líneas de financiamiento específicas y políticas que fomentan la inversión productiva.

Desde el lanzamiento de los créditos en valor producto, a través del Banco BICE, se destinaron más de $20.000 millones al sector tambero, lo que posibilitó un incremento del 20% en los sistemas rotativos y del 30% en robots de ordeñe.

Este proceso refleja un hito histórico en la incorporación de tecnología y en la modernización de la producción primaria.

Políticas acordes para el sector

A las mejoras tecnológicas se sumaron condiciones climáticas favorables y una rentabilidad positiva para los productores, junto con un crecimiento del 13% en las exportaciones de leche y derivados entre enero y noviembre de 2025, que totalizaron 2.775 millones de litros equivalentes.

Con este panorama, la lechería argentina consolida su rol como sector estratégico dentro del entramado agroindustrial, capaz de generar empleo, valor agregado y desarrollo territorial.

Los problemas económicos vienen desde enero, con un éxodo de tambos provocado por pagos incumplidos y la multiplicación de cheques rechazados.

El desafío hacia adelante, será sostener este ritmo de crecimiento, profundizando las políticas de innovación, sustentabilidad y competitividad.

