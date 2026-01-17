Oportunidad histórica

Aceites vegetales: India lidera la demanda global y Argentina bate récords como proveedor

Con importaciones que superan las 15 millones de toneladas anuales, India se posiciona como el actor central del mercado mundial de aceites. En ese escenario, Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de envíos, impulsado por el avance del aceite de soja y girasol.